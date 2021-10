Empleada transgénero que criticó polémico show de Dave Chapelle es suspendida por Netflix

Netflix es conocido por ser un enorme promotor de las historias LGBT en la industria de Hollywood, sin embargo, en días reciente se ha involucrado en la polémica tras revelarse la suspensión de una empleada transgénero en sus filas. Terra Fields se pronunció en contra del especial de stand-up conducido por David Chappelle, estrenado hace algunos días en la plataforma, contenido que incluye chistes anti-trans y misóginos que enfurecieron a las redes sociales. A través de Variety se anunció que la trabajadora había sido suspendida por colarse a una reunión de ejecutivos para hablar sobre el tema .

No te pierdas: Chucky: nueva serie tratará sobre el bullying a los niños LGBT

Dave Chappelle, comediante estadounidense, estrenó en Netflix The Closer, show de stand-up en el que realiza algunos comentarios problemáticos. A pesar de que las redes sociales exigieron la eliminación del contenido en el catálogo, Ted Sarandos, director de contenido en la empresa, declaró para Variety que el producto no quebranta las reglas: “No permitimos títulos (en) Netflix que estén diseñados para incitar al odio o la violencia, y no creemos que The Closer cruce esa línea.” Por su parte, Terra Fields expuso su postura en Twitter:

Trabajo en Netflix. Ayer lanzamos otro especial de Chappelle en el que ataca a la comunidad trans y la propia validez de serlo, todo mientras trata de enfrentarnos a otros grupos marginados. Vas a escuchar mucho sobre ‘ofensas’. No nos ofendimos. Ser trans es bastante divertido, si eres alguien que realmente conoce el tema. ¿Cómo no podría ser divertido ser voluntario para una segunda pubertad? Sin embargo, eso no es lo que [Chappelle] está haciendo. Nuestra existencia es ‘divertida’ para él, y cuando nos oponemos al daño que hace, nos ‘ofende’.

Te invitamos a leer: Kevin Bacon protagonizará película de terror sobre "terapias de conversión" LGBT

Being trans is actually pretty funny, if you're someone who actually knows about the subject matter. How could volunteering for a second puberty *not* be funny? That isn't what he is doing though. Our existence is 'funny' to him - and when we object to his harm, we're "offended". — Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021

A lo que nos oponemos es al daño que un contenido como este le hace a la comunidad trans (especialmente a las personas trans de color) y MUY específicamente a las mujeres trans negras. Las personas que se parecen a mí no están siendo asesinadas. Soy una mujer blanca, me preocupa que Starbucks escriba ‘Tara’ en mi bebida. Promover la ideología TERF (que es lo que hicimos al darle una plataforma ayer) daña directamente a las personas trans, no es un acto neutral. Esta no es una discusión con dos caras. Es una discusión con personas trans que quieren estar vivas y con personas que no quieren que lo estemos.

Promoting TERF ideology (which is what we did by giving it a platform yesterday) directly harms trans people, it is not some neutral act. This is not an argument with two sides. It is an argument with trans people who want to be alive and people who don't want us to be. — Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021

Netflix se puso manos a la obra y envió una respuesta a los señalamientos respecto a la suspensión de Fields por los tuits: “Es absolutamente falso decir que hemos suspendido a algún empleado por tuitear sobre este programa. Se anima a nuestros empleados a que no estén de acuerdo abiertamente y apoyamos su derecho a hacerlo.” La ingeniera habló de manera extendida sobre su postura y defensa del bienestar trans y está recibiendo mucho apoyo de los internautas. Por otro lado, la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación o GLAAD, publicó un comunicado sobre la situación:

Netflix tiene una política de que el contenido 'diseñado para incitar al odio o la violencia' no está permitido en la plataforma, pero todos sabemos que el contenido anti-LGBTQ hace exactamente eso. Si bien Netflix es el hogar de historias LGBTQ innovadoras, ahora es el momento de que los ejecutivos de Netflix escuchen a los empleados LGBTQ, los líderes de la industria y el público y se comprometan a cumplir con sus propios estándares.

Es importante mencionar que Terra Fields continúa siendo empleada de Netflix. Ella, junto con otros dos empleados, fueron suspendidos por introducirse a la reunión sin previo aviso. La controversia seguramente ofrecerá nuevas perspectivas a la empresa sobre la importancia de la representación trans, dentro y fuera de la pantalla.

También puede interesarte: Eternals mostrará lo hermosas que son las familias homoparentales, dice actor