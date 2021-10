Stranger Things: David Harbour creía que Netflix odiaba la serie

Nadie duda de lo mucho que Stranger Things - 96% ayudó a popularizar Netflix. Aunque otras series se han estrenado con mayor éxito, este título creado por Matt Duffer y Ross Duffer se mantiene como uno de los más queridos por el público y la propia plataforma de streaming. Lo interesante es que a diferencia de otros programas como House of Cards - 88%, Stranger Things no contaba con actores reconocidos. Mucho dependía de lo que el elenco juvenil lograra con la audiencia, que también agradeció la aparición de Winona Ryder. Después de mucho tiempo, y el retraso causado por la pandemia, la cuarta temporada por fin llegará y se tienen muy altas expectativas para esta etapa.

Por supuesto, Stranger Things también ayudó a lanzar a la fama a los jóvenes actores. Millie Bobby Brown ya protagonizó cintas como Godzilla vs. Kong - 85% y Enola Holmes - 95%, mientras que Finn Wolfhard apareció en It (Eso) - 85%. Pero David Harbour también tiene mucho que agradecer a la serie, pues aunque él llevaba ya varios años trabajando en Hollywood fue el personaje de Jim Hopper el que lo puso en el mapa. Hace poco el actor apareció en Black Widow - 87% y su papel fue tan bien recibido que algunos fans piden verlo de nuevo, tal vez en alguna serie.

Aunque ahora parezca imposible pensar que Stranger Things pudo no ser un éxito, hubo un tiempo en que ese temor era muy real. David Harbour trabajó con gusto en la primera temporada, pero parece que alguien le metió terribles ideas sobre la supuesta indiferencia de Netflix. El actor trabajó en 2016 en una obra de teatro llamada Cal in Camo donde compartía el escenario con Paul Wesley, más conocido por su rol de Stefan Salvatore en The Vampire Diaries, quien le aseguró que la plataforma de streaming no tenía interés en la serie y que no pasaría de una temporada.

En una reciente aparición en New York Comic Con (vía US Magazine), el actor explicó:

Más o menos dos semanas antes del estreno pensé: “Todavía no hay publicidad, hombre, como camiones o teléfonos [cabinas], no hay publicidad.” Y él [Paul Wesley] dijo: “Lo siento, hombre, la están tratando de enterrar.”

El comentario de su compañero dejó paranoico a Harbour, quien estaba seguro de que la serie era basura y que Netflix sabía que no iba a funcionar:

Pensé: “¡Oh, no, lo arruiné! Tenía un protagónico en un show de Netflix y lo arruiné, todos lo arruinamos.”

Por suerte, sus miedos se disiparon cuando la serie se convirtió en un éxito. De hecho, se cree que Netflix decidió no publicitarla tanto justamente porque estaban convencidos de que funcionaría con el público que comenzó a recomendarla, creando así una cadena de publicidad de boca en boca:

Creo que algo que al público le encantó, y que es muy difícil de obtener en la cultura actual, fue que la descubrieron. A lo que me refiero es que no escuchabas mucho sobre ella, y simplemente dabas la vuelta por Netflix y la gente era como: “Oh, esto luce bien”, y existía esta sensación de descubrimiento. Eso fue brillante.

David Harbour también explicó que tiempo después, ya que la serie era un éxito total, el departamento de publicidad de Netflix le aseguró que era el plan desde el principio, y que no saturar de propaganda fue una forma de manipular al público. Aunque el actor no está tan seguro de que se tratara de una estrategia digna de un genio, sí cree que las cosas funcionaron muy bien, pues es claro que los fans están desesperados por ver la cuarta temporada que todavía no cuenta con fecha de estreno fija, pero que llegará en 2022.

