Se revelan las primeras imágenes de Neve Campbell y Courteney Cox en Scream 5

La franquicia de Scream es una de las más populares en el género slasher, un compendio de películas que ha pasado a ser objeto de culto entre los fans del gore, el misterio y hasta la comedia negra. A más de diez años de la última entrega, la quinta está por llegar y Entertainment Weekly revela las primeras imágenes oficiales con Neve Campbell y Courteney Cox como protagonistas. La nostalgia se vuelve contundente bajo la apariencia de una nueva entrega sobre el asesino enmascarado.

La primera película de Scream: Grita Antes de Morir - 78%, lanzada en 1996, nos presenta la historia de un misterioso homicida que empieza a matar adolescentes en el pequeño pueblo de Woodsboro. Una joven y sus amigos se dan cuenta de que mientras los números de muertes aumentan, para sobrevivir deberán conocer las reglas de las películas de terror. La cinta fue un enorme éxito en su tiempo y dio inicio a una memorable franquicia que se ha extendido por años y que, por el momento, no tiene fecha de caducidad.

Entertainment Weekly, el medio estadounidense que muy a menudo goza de los primeros vistazos a las películas más esperadas de Hollywood, aparece esta mañana con un ambicioso material en el que destacan Cambell y Cox, incluso David Arquette. Las imágenes son espectaculares y nos demuestran que los personajes regresarán para un nuevo enfrentamiento con el sangriento personaje en busca de nuevas víctimas. ¿A quién veremos caer? Puedes ver las nuevas fotografías a continuación.

