Eternals: resurge reporte de que bulto de Richard Madden asustó a Disney

Richard Madden es hasta hoy recordado por su papel de Robb Stark en Game of Thrones - 83%, quizá la actuación más importante de su carrera. Sin embargo, también ha tenido un paso importante por la pantalla grande como en 1917 - 98% de Sam Mendes o en Rocketman - 83%, en donde interpretó a la violenta pareja de Elton John. Disney también le ha dado un lugar en sus cintas, y es que el carisma del intérprete es innegable, pero hay detalles de él que aparentemente asustan al estudio.

Te recomendamos: Eternals: esta es la pareja gay de la película que revolucionará el MCU

En 2015 Madden fue el encargado de revivir al príncipe azul en el live-action La Cenicienta - 83%, en donde compartió escena con Lily James; y más allá de la química entre los protagonistas, lo que dio mucho de qué hablar fueron los dolorosos procesos de vestuario. Durante una entrevista, en aquel entonces, en el programa The Graham Norton Show Lily y Richard hablaron de su experiencia para lucir los trajes del clásico de Disney.

La actriz de Mamma Mia! Vamos Otra Vez - 76% recordó el apretado corsé que usaba para estilizar su figura y hacerla lucir mucho más delgada de lo que es. Pero los vestidos no fueron lo único doloroso de la cinta, su co-protagonista confesó que días antes de comenzar a filmar hicieron varios cambios en el diseño de sus trajes para evitar que se le notaran los genitales con los leggins blancos.

Sigue leyendo: Eternals obtiene clasificación para adultos en Rusia

En aquel entonces Madden no lo recordaba de la mejor manera, ya que lo hicieron usar prendas bastante apretadas e incómodas, pero parece que ahora con la producción de Eternals la historia se repite. Algunos fans del actor han notado una peculiaridad en los trajes de Ikaris, su personaje; y es que cuando usa el traje de superhéroe hay una prenda que cubre exactamente el área genital, mientras en otras escenas usa sólo ropa oscura y lo menos ajustada posible.

every time i’m reminded THIS is why ikaris’ suit has that flap in the front it wakes me up in cold sweat pic.twitter.com/VSWZiuWOqp