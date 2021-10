What If…? | Historia de Iron Man y Gamora se contará en la temporada 2

La primera temporada de What If...? - 84% llegó a su fin después de nueve capítulos donde conocimos el origen de nuevos héroes y el destino de algunos personajes clásicos. En general, la serie fue muy bien recibida por la crítica y los seguidores, quienes apreciaron la oportunidad de ver historias que no tienen espacio en el UCM. Además, muchos también apreciaron que actores como Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Hayley Atwell y Chadwick Boseman se animaran a hacer el trabajo de voz para sus personajes. Pero uno de los aspectos que más extrañaron a la audiencia fue que el final de temporada unió todos los universos que conocimos con la muy notoria excepción de Gamora.

Como último recurso para vencer a Ultron y evitar una catástrofe a través del multiverso, The Watcher (Jeffrey Wright) decide reunir a ciertos héroes que aunque no se conocen saben que el riesgo es real. Con poco tiempo para cada episodio, el reclutamiento pasa muy rápido y algo que llamó mucho la atención fue cuando The Watcher se presentó ante Gamora para pedir su ayuda. Desde los primeros avances los espectadores sabían que el famoso personaje de Guardianes de la Galaxia - 91% aparecería, pero ella es la única que no tuvo un episodio en solitario.

Lo que conocemos de este universo es que Gamora trabaja junto a Tony Stark, pero es un misterio cómo es que sus caminos se cruzaron y si en este mundo Stark también morirá (lo cual se volvió costumbre). De hecho, cuando The Watcher acude a su mundo ignora y desprecia la figura de Iron Man, pero es claro que Gamora es muy poderosa y útil para la misión. ¿Por qué no tenemos más de esta historia? No se trata de un secreto o de una decisión con maña, la razón es simple: los planes tuvieron que cambiar de último momento.





Se sabe que A.C. Bradley y su equipo propusieron muchas historias a Disney-Marvel, pero finalmente tuvieron que recortar las posibilidades que luego unificaron con la historia de Ultron como el máximo enemigo de esta temporada. Entre estas historias sí estaba la de Gamora, pero la pandemia mundial causó muchos problemas durante la producción y se tomó la decisión de prescindir de ella. Sin embargo, la segunda temporada podría traerla de vuelta.

En una entrevista con Variety, Bradley explicó:

Básicamente lo que sucedió fue que originalmente teníamos un episodio planeado para el principio de la temporada que era divertido, alegre, enfocado en Tony Stark y Gamora. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID una de nuestras cuatro casas de animación se vio muy afectada, y el episodio se cambió para la segunda temporada porque no habría sido terminada a tiempo.

El escritor espera que el público comprenda y respete la decisión, pero también que sigan emocionados para ver el episodio cuando llegue la siguiente temporada:

Tomando en cuenta todo lo que hemos pasado los últimos dos años, cambiar un episodio de televisión no es nada en comparación. Y lo entendimos. Espero que los fans disfruten del viaje el próximo año.

¿Qué se puede esperar del famoso episodio perdido? Según A.C. Bradley la relación entre Gamora y Tony Stark será lo más importante de la historia:

Creo que todos quedarán muy sorprendidos por la forma en que Gamora obtiene esa armadura, y cómo evoluciona su relación con Tony, porque obviamente son muy buenos amigos en ese pequeño momento que vimos.

Una de las críticas más comunes sobre What If…? es que muchos consideran que el episodio acaba justo cuando se pone mejor, pero aquellos que conocen los cómics que sirvieron de inspiración saben que así es como funciona la idea. Es claro que no podemos conocer todos los detalles de cada universo, en especial si ponemos en perspectiva que al UCM le ha tomado más de una década detallar a sus personajes. Así que para la siguiente temporada debemos prepararnos para otros universos que nada tienen que ver con esta primera ola de episodios. De hecho se nos da a entender que ciertas historias ya están contadas: el mundo donde Killmonger gobernaba Wakanda quedó en paz porque él no regreso, Black Widow llegó a un mundo donde puede seguir sirviendo a su propósito junto a los Vengadores, el universo de Doctor Strange no puede repararse y el de Thor es bastante pacífico en comparación a los otros. Lo que sí podría tener una continuación es la historia de Capitana Carter, pues la escena post-créditos es prometedora y ella se convirtió en uno de los personajes favoritos del público.

