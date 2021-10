Interrumpen conferencia de prensa de Johnny Depp con audio del testimonio de Amber Heard

La complicada relación y el desastroso divorcio de Johnny Depp y Amber Heard seguirá siendo noticia por mucho, mucho tiempo. Por un lado está el actor, quien era uno de los más queridos dentro de la industria y que ahora ya perdió papeles importantes, incluyendo la secuela de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%. Por el otro lado está ella, cuya carrera sigue a la alza gracias a Aquaman and the Lost Kingdom, donde volverá a compartir créditos con Jason Momoa y Patrick Wilson . El público está tan dividido como ellos y la cultura de la cancelación es el medio que se intenta usar para atacar y defender a ambas figuras.

Buena parte del público considera que Heard era realmente la parte violenta de la relación. Esto parece ser confirmado por una serie de audios que se filtraron a la prensa hace tiempo donde ella declara que no puede evitar ponerse violenta cuando se molesta, y a pesar de que Depp le dice que si las cosas vuelven a escalar deberán separarse, ella admite que no puede prometer. Sin embargo, hace meses se dio a conocer el veredicto en el juicio que el actor comenzó contra The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”, y el fallo no fue a su favor, pues se consideró que había suficiente evidencia para respaldar la expresión usada por el periódico.

Por supuesto, muchos más creen que ambos eran bastante tóxicos y que el constante pleito legal es una forma de seguirse afectando uno al otro. Pronto comenzará un nuevo juicio, donde cada uno demando al otro por difamación, y el resultado podría cambiar el panorama para los dos actores. Aunque Depp ha perdido trabajo, y no tiene proyectos interesantes en puerta, varios festivales se dieron a la tarea de reconocer su larga trayectoria. Por supuesto, esta decisión también tuvo que ser defendida pues varios grupos feministas, y público en general, protestaron en contra de darle reconocimiento a un supuesto abusador. Los encargados de la decisión aseguraban que el actor no ha sido encontrado culpable de ningún delito y que su talento e importancia para la historia del cine no se pueden ignorar ni negar.

De todos, quizás el más importante fue el Premio Donostia que se le entregó a Johnny Depp durante el pasado Festival de Cine de San Sebastián. Aunque las noticias del evento se enfocaron en las palabras de Depp sobre el riesgo de la cultura de la cancelación, ahora se dio a conocer que algo más sucedió durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo el 22 de septiembre.

Según ScreenDaily, durante la sección de preguntas y respuestas, Depp estaba contestando cómo se sentía al ser el nuevo ganador del Premio Donostia cuando alguien del público puso una grabación de la declaración de Amber Heard en el juicio contra The Sun. No se sabe quién fue la persona que hizo esto, pero el audio era claro:

Ha sido realmente doloroso revivir el rompimiento de mi relación, tener mis motivos, mi verdad cuestionada y los más íntimos y traumáticos detalles de mi vida con Johnny compartidos en la corte y transmitidos al mundo entero.

Al parecer, el protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% no reaccionó al audio, ya sea porque no lo escuchó o porque prefirió no darle importancia, pero a partir de este momento los ánimos en la conferencia de prensa cambiaron rápidamente. La misma fuente explica que una pregunta hecha por la Asociación de Directoras Españolas fue bloqueada para que el actor no la escuchara ni la contestara. La pregunta tenía que ver con cómo se sentía el intérprete al saber que la asociación estaba en contra del premio y el homenaje que recibió en San Sebastián.

Aunque Amber Heard está trabajando con los abogados para desestimar las acusaciones del actor, sus redes sociales y sus publicaciones manejan una figura pública muy tranquila que en los últimos meses ha compartido noticias como que ya es madre de una pequeña niña o que volvió a asistir al teatro después de un año de cierre. Por su lado, Johnny Depp se ha mantenido firme en su lucha, primero porque constantemente se le pregunta al respecto, pero también porque él mismo no huye de la cuestión y no pierde la oportunidad de hablar claramente sobre lo que él considera una injusta acusación que quiere aclarar para recuperar su reputación y su trabajo.

