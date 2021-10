Angelina Jolie rechazó un papel de superheroína famosa antes de unirse a Eternals

Con una gran carrera que la respalda, Angelina Jolie, actriz, directora, productora y activista, es reconocida mundialmente, y todos sin duda hemos visto, al menos una vez, alguna de sus películas. En esta ocasión, Jolie da a conocer que antes de formar parte del elenco de Eternals, ella ya había rechazado un papel importante para interpretar a una superheroína en la pantalla grande.

La nueva película de Marvel Studios, Eternals, se estrena el día 4 de noviembre en los cines de México y nos trae a un nuevo y emocionante equipo de superhéroes, seres inmortales que han habitado la tierra por miles de años. La película es dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Óscar, y cuenta con un gran elenco que nos deja con altas expectativas. Siendo la primera vez que participa con un rol de superhéroe, claro que estamos ansiosos de ver a Angelina Jolie, quien interpretará a Thena, uno de los Eternals, en esta nueva cinta.

Tanto Eternals, que será estrenada en noviembre de 2021, como Spider-Man: Sin Camino A Casa, que tiene fecha de estreno para diciembre de este mismo año, son cintas muy esperadas por los fans de los superhéroes en esta temporada. Ambas historias nos prometen traer sucesos que nos dejarán con la boca abierta, y estamos ansiosos por verlas. Eternals ha dado mucho de qué hablar, ya que es una historia con personajes que nunca hemos visto en el cine y que cuentan una historia muy diferente a las anteriores.

De acuerdo con Empire, el estreno de Eternals ha sido retrasado en varias ocasiones debido a la pandemia de Covid-19, y ante la espera, se han lanzado dos tráilers para satisfacer la curiosidad de los fans. Hablando con Empire, Angelina habló sobre por qué decidió unirse al proyecto de Marvel Studios, en la entrevista admitió que ella no suele tomar papeles en películas de superhéroes o de ciencia ficción, sin embargo, la actriz declaró que pensó que esta película sería diferente: "Sentí que algo más estaba sucediendo en esta película" y que estaba "muy impulsada por los personajes".

En la misma entrevista, Angelina habló acerca de cómo se le había ofrecido un papel de superheroína antes pero ella lo rechazó ya que como lo menciona anteriormente, no es de su preferencia interpretar este tipo de roles. La actriz no habló más acerca del papel que se le fue ofrecido, y no tenemos más datos de este. Sin embargo, accedió ante el ofrecimiento de Eternals y se espera ver algo increíble en el filme.

El hecho de que Angelina Jolie sea partícipe en una película de superhéroes es algo sorprendente, que una actriz con una carrera tan grande eligiera interpretar el papel en la cinta de Marvel Studios es algo que pocos esperaban. Ahora hay altas expectativas por este proyecto, ya que Angelina no ha dado más que comentarios positivos acerca del filme y de la manera en que Marvel está representando a los superhéroes.

Angelina no dará más detalles del papel que rechazó previamente, pero sin duda, algo en su papel de Thena en Eternals la hizo cambiar de opinión acerca de participar en películas del popular subgénero cinematográfico. Tendremos que esperar un poco más para ser testigos de aquello que la hizo tomar el papel, y asombrarnos ante lo que Eternals nos traiga este próximo noviembre. Recuerda estar listo para disfrutar la cinta Spider-man: Sin Camino a Casa, esta próxima temporada invernal, no te resistas y déjate envolver por la magia de Marvel.

