House of the Dragon presenta su primer tráiler

Los fans de Game of Thrones - 59% llevan un largo tiempo esperando por House of the Dragon, la precuela ubicada 200 años de la historia protagonizada por Daenerys y Jon. Luego de meses en el silencio, HBO libera esta mañana el primer teaser tráiler oficial de la serie, levantando los ánimos de las redes sociales y alzando las expectativas para el futuro. House of the Dragon tiene un enorme desafío por delante, pero al menos el primer avance nos promete una aventura de fantasía a la altura de las temporadas iniciales de su predecesora.

Game of Thrones terminó con una octava temporada que nadie quiere recordar. Los personajes principales fueron totalmente desperdiciados por los showrunners, quienes al parecer tenían prisa de concluir el proyecto y marchar hacia otra tierra de la industria aparentemente más fértiles. Luego de seis episodios, la mayor parte de ellos malogrados, los fans de la serie no podían creer la conclusión que había tenido la exuberante historia iniciada en 2011. Aunque Juego de Tronos ha quedado un poco en el olvido, HBO no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir explotando el mundo de George R.R. Martin , es por eso que House of the Dragon ya está en camino. Puedes ver el primer tráiler a continuación.

El avance nos explica que los hechos ocurrieron dos siglos antes de Game of Thrones, cuando la poderosa familia Targaryen ostentaba el poder en Westeros. Esta serie nos contará la Danza de Dragones, un popular relato en el que algunos miembros de la familia se enfrentan por el Trono de Hierro, desatando una guerra civil; la obsesión con la popular silla incómoda es algo que permaneció en las venas de la familia por generaciones, llegando hasta Daenerys mucho tiempo después.

Es interesante notar los cambios que se le han hecho al Trono de Hierro respecto a la serie original. House of the Dragon nos muestra un silla mucho más acorde a lo descrito en los libros, compuesta por innumerables espadas que van de aquí a allá; recordemos que (por fortuna) esta serie no tiene como showrunners a David Benioff y D.B. Weiss , por lo que varias cosas serán diferentes (y mejor desarrolladas, esperamos). Lo cierto es que House of the Dragon irradia ese poder de fuego y sangre que caracterizó a los Targaryen en sus años de gloria, ofreciendo una oportunidad para que HBO haga las cosas mucho mejor, aunque ya sepamos el final de los regentes con cabello platinado.

Aunque ha pasado relativamente poco desde el lanzamiento del teaser tráiler de House of the Dragon, el video en YouTube está siendo recibido de manera positiva. Mucha gente no tenía ni idea de este proyecto, otros lo esperaban con emociones, y ambas facciones han quedado encantadas con las asombrosas imágenes. Sin lugar a dudas nos espera otra gran aventura de fantasía épica en la que el más débil o menos avispado tiene todas las de perder, y la Danza de Dragones vaya que tiene algunas caídas desafortunadas ligadas con la traición y el fuego de dragón.

De acuerdo con HBO, House of the Dragon se estrena en algún punto avanzado de 2022; por el momento no existe una fecha específica pero esperamos que el estudio no se demore demasiado con ella. Los rumores sobre más series ubicadas en el mundo de Canción de Hielo y Fuego no son pocos, sin embargo, HBO toma cada uno con pinzas para delimitar cuáles tienen potencial y cuáles se van al archivo. House of the Dragon logró pasar la barrera de fuego y ahora le mostrará al mundo de lo que está hecha. Esperamos una conclusión a la altura.

