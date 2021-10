El Juego del Calamar: Mala traducción de Netflix le cambió el sentido original a la serie, según TikToker

En las últimas semanas El juego del calamar - 100% se ha vuelto la sensación entre los espectadores, prueba de ello es el notable impacto en las redes sociales y el hecho de que ya se está convirtiendo en el programa más exitoso de Netflix. La serie pone sobre la mesa un estilo que ya se ha visto antes, en donde los juegos son los protagonistas, aunque su objetivo no es divertirse necesariamente. En un principio no es tan directa como Saw: El Juego Macabro - 48% en donde de inmediato se sabe que las cosas están mal.

En este caso, los protagonistas son reclutados por personajes misteriosos cuando saben que éstos enfrentan conflictos económicos, por lo que los invitan a participar en una serie de retos que incluye juegos infantiles y el ganador será acreedor de una cantidad importante de dinero, lo que los sacaría de su problema. Las cosas cambian de tono cuando descubren que no se trata de ganar o perder, sino de ganar o morir.

Hasta ahora pareciera que todo es perfectamente claro en la trama, tan sólo con ver las escenas se entiende lo que está pasando, pero ¿qué hay de los personajes y su desarrollo? El Juego del Calamar está hablado originalmente en coreano, pero gracias a la magia de la traducción es que podemos comprender lo que sucede, o al menos eso nos han hecho creer. De acuerdo a una usuaria de TikTok que habla coreano de manera fluida, la traducción en inglés (y quizá por ende también la traducción en español) está completamente equivocada, y esto les cambia el sentido a muchas cosas.

Youngmi Mayer analizó sólo cerca de diez minutos de un episodio para demostrar que no hemos visto lo que en realidad querían mostrar los escritores acerca de cada personaje a través de sus diálogos.

not to sound snobby but i’m fluent in korean and i watched squid game with english subtitles and if you don’t understand korean you didn’t really watch the same show. translation was so bad. the dialogue was written so well and zero of it was preserved