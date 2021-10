Éxito de Shang-Chi ayudó a Scarlett Johansson a resolver su demanda contra Disney

Cuando en julio se anunció que Scarlett Johansson había demandado a The Walt Disney Company por incumplimiento de contrato respecto a Black Widow - 87%, todo Hollywood contempló la situación con ojos curiosos, pensando en lo que tal episodio podría causar en el resto de la industria y los futuros acuerdos entre actores y estudios. La situación se aclaró hace algunos días bajo términos desconocidos que reconcilian a ambas partes y que aseguran un futuro brillante para la actriz y la empresa del ratón. De acuerdo con un analista del medio citado por Comicbook, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos tuvo un rol fundamental en la resolución del conflicto.

A Johansson no le hizo ninguna gracia cuando Marvel Studios lanzó Black Widow en cines y streaming al mismo tiempo. La actriz no perdió el tiempo e inició una demanda que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales; en su contrato, Disney jamás especificó que la película se estrenaría en su plataforma, hecho que le haría ganar más dinero con el trabajo de Scarlett. De acuerdo con Deadline, la empresa habría pagado US $40 millones a la estrella de Viuda Negra como compensación.

Matthew Belloni, analista de la industria de Hollywood, sostiene en su blog que el desempeño en salas de Shang-Chi y la leyenda de los diez añillos fue muy importante en el desarrollo y conclusión de la demanda iniciada por Johansson:

No ayudó a la causa general de Disney que Shang-Chi, un título 'menor' de Marvel protagonizado por un actor en gran parte desconocido y que se estrenó durante el fin de semana del Día del Trabajo, generalmente inactivo, ha superado a Black Widow en la taquilla. ¿La diferencia? Shang-Chi fue una exclusiva de cines, por supuesto. Así que ese es un punto para Johansson.

La batalla entre Johansson y Disney concluyó en buenos términos, con la actriz enviando algunas palabras a The Hollywood Reporter: “Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo.” La actriz de 36 años espera seguir trabajando armoniosamente con The Walt Disney Company en el futuro. Scarlett no fue la única actriz cuya película se lanzó en streaming a pesar de haber firmado un contrato para cines, pero sólo ella se atrevió a dar el paso adelante en contra de la empresa.

Por otro lado, el camino hasta el lanzamiento de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos en las salas fue muy largo, pero los fans tuvieron la oportunidad de conocer la historia que Marvel Studios que por tanto tiempo se preparó para el superhéroe. Esta película se convirtió en un bastión para la comunidad asiática-americana en las grandes ligas de Hollywood, buscando eliminar todos aquellos estereotipos que en algún momento rodearon a estas personas en Estados Unidos. Las críticas fueron generalmente positivas y en definitiva veremos a Shang-Chi volver para más aventuras junto a su excelente kung-fu y juego de anillos.

La siguiente película del MCU es Eternals. En ella se presentarán nuevos personajes, los superhumanos conocidos como Eternos, quienes han habitado el planeta durante miles de años, ocultos entre los seres comunes. El elenco está conformado por Salma Hayek (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Don Lee (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi), Barry Keoghan (Druig) y Richard Madden (Ikaris); varios de estos personajes son masculinos en los cómics, sin embargo, Marvel Studios ha decidido adaptarlos a mujeres para convertir al equipo en un grupo lo suficientemente diverso para el público. Se estrena el 5 de noviembre.

