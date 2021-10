Venom: Let There Be Carnage alcanza el estreno más taquillero de la pandemia

Venom: Carnage Liberado - 40% ya se encuentra disponible en salas de Estados Unidos y los números están impresionando a todos. A través de The Hollywood Reporter se informa que la nueva película de Marvel y Sony ha reunido mucho más dinero de lo esperado, convirtiéndose en el estreno más exitoso de la pandemia. Tom Hardy, Andy Serkis y Woody Harrelson unen fuerzas para entregar la siguiente aventura del simbionte y el público del país al norte está encantado con el resultado. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

2018 nos trajo Venom - 35% pero no excelentes críticas. La cinta obtuvo una recaudación positiva en todo el mundo, sin embargo, la prensa y los fans no fueron tan benevolentes con ella. Las mentes detrás de aquella primera parte comprendieron los fallos y se aseguraron de pulir detalles para la secuela; el producto final luce más que satisfactorio. Venom: Let There Be Carnage ha conseguido notas positivas en páginas especializadas, así como el amor de los fans en Estados Unidos, quienes están fascinados con la aventura y con la escena post-créditos.

THR señala que Venom: Let There Be Carnage ha reunido un total de US $90.1 millones durante sus primeros tres días en cartelera, por lo que ya es el estreno más exitoso de la pandemia, superando a otros taquilleros como Rápidos y Furiosos 9 - 65%, Black Widow - 87% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%. Está claro que las cosas han salido mejor de lo que se esperaba y que Carnage Liberado tendrá la oportunidad de brillar en la taquilla global de manera sorprendente, ¿podrá convertirse en la película más exitosa hasta el momento? Recordemos que todavía tiene muchos países a los que llegar.

Lo impresionante de la hazaña alcanzada por Venom: Let There Be Carnage es que tuvo un lanzamiento más exitoso que su predecesora en 2018, la cual reunió US $80 millones en aquel año. Por otro lado, en 2019 Guasón - 91% fue capaz de acumular US $96.2 millones a nivel global, así que Let There Be Carnage ya puede presumir que ha superado a grandes hits de Hollywood incluso estrenados fuera de la pandemia. Si la secuela ya reunió US $90 millones sólo en Estados Unidos, podemos esperar números todavía mejores cuando aparezca en la cartelera de otros países la semana entrante.

Carnage Liberado nos devuelve al querido Eddie Brock, quien debe adaptarse a su nueva vida como host del simbionte llamado Venom, una forma de vida capaz de darle increíbles poderes que le permiten combatir al mal. Cuando Brock intenta darle un nuevo giro a su carrera entrevistando al asesino Cletus Kasady, se da cuenta que hay algo más maligno en él, otro simbionte conocido como Carnage, quien finalmente lo libera de prisión tras una ejecución que sale mal. Los tráilers y clips nos permiten descubrir que nos esperan enfrentamientos memorables entre los simbiontes y sus anfitriones, momentos que ya se han ganado la lealtad de los fans en Estados Unidos.

Por otro lado, uno de los puntos más llamativos de Venom: Let There Be Carnage parece ser la escena post-créditos, material que se filtró en redes hace un par de días y que logró enloquecer a los fans con su contenido. Esta cinta se habría convertido en la promesa del futuro, con grandes posibilidades no sólo para su protagonista, también para otros personajes vinculados al lore.

