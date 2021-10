Shang-Chi: Katy y Xialing podrían tener un romance, dice director

Desde el principio, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% ha sido una serie de novedades para el estudio propiedad de Disney. La segunda película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel es la primera historia de origen de esta parte de la franquicia en estrenarse. Es la primera película de un superhéroe asiático que ha realizado Marvel Studios, es su primera cinta de artes marciales y es la primera en estrenarse exclusivamente en cines desde el lanzamiento de Spider-Man: Lejos de Casa - 82% en 2019. Además de todas esas primeras veces, también es un éxito de taquilla comprobado, dentro de los parámetros del cine durante la pandemia.

Por ese motivo, se entiende que la adaptación protagonizada por Simu Liu aún esté dando de qué hablar a pesar de haberse estrenado hace un mes. Muchos han quedado sorprendidos con el entretenimiento ofrecido por esta película, cuyos diálogos están, en su mayoría, en chino mandarín. Las interpretaciones de su elenco, el retrato de los elementos de la cultura del país de origen del superhéroe protagonista, y sus implicaciones para lo que vendrá después en la franquicia son cosas que gustaron mucho. Sin embargo, la película también dejó algunas interrogantes; si bien la mayoría de las cosas estaban bastante claras en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, una cosa relativamente importante terminó siendo bastante ambigua.

Aunque se insinuó desde el principio, la película nunca respondió el estado real de la relación entre el héroe interpretado por Simu Liu y su amiga Katy, interpretada por Awkwafina. A pesar de que la abuela de Katy preguntó cuándo se iban a casar, Shang-Chi continuó insistiendo en que los dos eran solo amigos. La dinámica entre los actores en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos es algo que tomó por sorpresa a muchos fanáticos de MCU considerando que no habían trabajado antes de unirse en el éxito de taquilla de Marvel Studios.

A esto se suma el hecho de que por primera vez en la historia de la franquicia, los protagonistas masculinos y femeninos no fueron representados como amantes, sino como mejores amigos, lo cual es bastante refrescante. Esto también llamó la atención de los medios, y Variety no dudó en preguntar a Destin Cretton, su director, por qué su película no tiene una subtrama romántica.

Debido a que el drama de Shang-Chi está profundamente conectado con su familia y estas cosas bastante intensas con las que tuvo que lidiar, ese romance siempre se sintió forzado. Una amistad como esta, que se parece mucho a muchos amigos que tengo, [donde] nunca ha sido romántica pero también es profundamente cariñosa y una amistad muy real, es algo que no vemos mucho en las películas. Me pareció muy real, y simplemente no sentí que tuviéramos que ir más allá de eso.

Pese a esto, algunos fans creen que puede haber algo entre Shang-Chi y Katy en el futuro, pero hay quienes piensan que ellos deberían quedar como mejores amigos, mientras que desean que otra subtrama romántica sí ocurra en una secuela: un romance entre Katy y Xialing (Meng'er Zhang), la hermana de Shang-Chi, quienes también se llevaron bien y, de hecho, tenían una dinámica más interesante.

En una entrevista con Yahoo! Entertainment, el director Destin Cretton reveló que no está en contra de la idea de que Katy y Xialing tengan una relación sentimental, aunque el concepto no está exactamente sobre la mesa. De hecho, cuando se le preguntó sobre el potencial de los dos personajes femeninos para el aspecto romántico de la película, Cretton simplemente dijo que "no se opondría a eso".

Parece que por ahora los actores principales están en el tren de mejores amigos, y cualquier otra posibilidad es incierta, incluyendo la de Xialing y Katy, aunque en vista de que Marvel Studios no está apresurada por mostrar una relación como esta en pantalla, es muy probable que sea demasiado para ellos. Mientras tanto, el estudio se prepara para el lanzamiento de Eternals, la próxima película de la franquicia la cual será la primera en presentar un héroe LGBTQ+.

