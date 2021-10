Spider-Man: No Way Home | Tom Holland y Tobey Maguire habrían sido vistos juntos en un bar

Spider-Man: Lejos de Casa - 82% se acerca poco a poco a su fecha de estreno y la conversación en redes sociales no para. Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están ansiosos por ver el regreso de Peter Parker, pero también esperan algunas otras sorpresas que han acaparado los rumores del género en los meses recientes. La noticia de hoy tal vez levante su ánimo. A través de un artículo ahora editado de The Hollywood Reporter, se informa que Tom Holland y Tobey Maguire fueron vistos justo en un club nocturno de Los Angeles el pasado sábado. ¿Buenas señales para Sin Camino a Casa?

Desde hace un par de años se han estado comentado los rumores sobre la integración de Tobey Maguire y Andrew Garfield al MCU con sus respectivos papeles de Hombres Araña en las películas de Sony. Aunque Spider-Man: Sin Camino A Casa está a menos de tres meses de su lanzamiento, los estudios no han confirmado las apariciones de ambos actores, ni siquiera los vimos en el tráiler lanzado hace algunas semanas. Pero el fandom de Spidey no pierde las esperanzas.

La página de Facebook Marvel Universe informó hace unas horas la publicación de un artículo en The Hollywood Reporter, el cual anuncia la apertura de un nuevo club nocturno en Los Angeles. De acuerdo con una captura tomado por el sitio en la red social, el primer párrafo de la pieza escribe: “Sus noche de apertura acogió a estrellas como Tobey Maguire y Tom Holland”, sin embargo, también indica que los asistentes tenían prohibido el uso de teléfonos celulares, es por eso que no se tomó mucho material de la noche.

Lo anterior no fue impedimento para que apareciera en redes una presunta foto de Tom Holland con Diplo, DJ estadounidense, además, en Twitter comenzaron a aparecer conversaciones sobre personas que aparentemente asistieron al evento y con sus propios ojos vieron a Holland, Maguire e incluso Jamie Foxx.

Tom Holland fue visto en un club nocturno con Diplo y Tobey Maguire la semana pasada el sábado.

tom holland spotted at a la nightclub with diplo and tobey maguire last week saturday pic.twitter.com/cw0lO6Lhmv — best of tom & zendaya (@tomdayarchive) September 29, 2021

Si accedemos al artículo de The Hollywood Reporter encontraremos que ya fue editado por el redactor, aparentemente cambiando el nombre de Tobey Maguire por el de Kid Cudi. Por otro lado, el perfil en Instagram Deuxmoi, estuvo compartiendo recientemente algunas historias sobre capturas de pantalla en la que otras personas aseguran haber visto a Holland y a Maguire en el mismo sitio.

Tobey Maguire y Tom Holland fueron vistos en Chicago almorzando con Jamie Foxx. ¿Coincidencia? Yo creo que no.

Tobey Maguire and Tom Holland were spotted in Chicago having lunch with Jamie Foxx.



Coincidence? I think not. 👀 #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/t8n7iNCDWD — The Battinson (@BattinsonMarvel) September 26, 2021

El hecho de que Alfred Molina esté presente en No Way Home nos hace pensar que el Spider-Verse será inevitable en el futuro. El Doc Ock es uno de los villanos más queridos en el lore de Spidey, todo gracias al trabajo del actor en El Hombre Araña 2, película en la que nos ofreció a un antagonista carismático y letal que realmente pone en jaque a Peter Parker y todo lo que cree. Tan solo esperamos que a Marvel Studios no se le ocurra aplicar una Ralph Bonner en alguno de los nuevos personajes traídos de sagas anteriores, sería realmente decepcionante y una burla para los actores.

El primer avance de Spider-Man: Sin Camino a Casa también anunció la aparición del Duende Verde y Electro, personajes largamente esperados por los fans del MCU, pero de esto último tendremos que esperar un poco hasta obtener imágenes claras. Marvel y Sony se han cuidado bastante de no arruinar las sorpresas, sin embargo, a estas alturas es casi imposible ignorar los rumores.

Spider-Man: Sin Camino a Casa se estrena el 17 de diciembre.

