Dwayne Johnson no tiene planeado demandar a Disney por el estreno simultáneo de Jungle Cruise

La llegada del virus de la COVID 19 que lleva poco más de un año envolviendo al mundo entero ha generado mucho caos en varios aspectos. El más problemático, por supuesto, es la salud y la vida de las personas, pero ahora que varios países buscan una estabilidad económica, esto ha resultado mucho más difícil cada día. Algunas compañías pertenecientes a la industria cinematográfica encontraron una alternativa que al principio se había mostrado como el mejor camino.

Pero poco a poco se ha demostrado que no es tan fácil como se esperaba, al menos no para los involucrados en las producciones. Warner Bros. fue uno de los primeros estudios en lanzar de manera simultánea una película en los cines y en HBO Max, y la cinta elegida sería Mujer Maravilla 1984 - 76%, esto los sacaría del gran problema que significaba seguir retrasando sus estrenos, sobre todo por lo relacionado a sus inversiones.

Disney quiso hacer lo mismo en su servicio de streaming iniciando con Raya y El Último Dragón - 97%, Cruella - 93% y Black Widow - 87%, pero tal parece que todavía no saben manejar estos cambios. Durante la semana se dio a conocer que Scarlett Johansson procedería con una demanda en contra del estudio por incumplimiento de contrato, ya que sus ganancias se verían reflejadas únicamente por lo recaudado en taquilla y su película ha vivido la peor caída, alcanzado el 67%, de una producción de Marvel Studios.

Después de que la actriz alzó la voz, y se dio a conocer que Kevin Feige no estaba de acuerdo en que la cinta se estrenara el mismo día en cines y Disney Plus, se comenzó a rumorar que Emma Stone también procedería con una demanda similar ya que también su pago estaría basado sólo en la recaudación de taquilla. En días pasados llegó una nueva película con estreno simultáneo, y se trata de Jungle Cruise - 70%, que promete tener una gran recaudación, y las expectativas no se han hecho esperar sobre una posible demanda por parte de Dwayne Johnson.

De acuerdo a lo que se ha informado vía Deadline, La Roca no tiene intenciones de demandar a Disney ni de manera personal ni de parte de su compañía productora Seven Bucks Productions, esto debido a que el actor está haciendo todo lo posible por que el camino de su película de aventura consiga una buena recepción en el extranjero y a él le conviene que su película llegue a todos los hogares posibles a través de Disney Plus ahora que los casos de coronavirus han aumentado en algunas regiones, y en el sudeste asiático el mercado del cine se ha vuelto casi inaccesible.

Hasta ahora Jungle Cruise ha sido la película protagonizada por Johnson con mejores ingresos en su fin de semana de apertura desde el 2018, cuando estrenó Rascacielos: Rescate en las Alturas - 55%. Más allá de que el exluchador prefiera llegar a más audiencia antes de conseguir mejores ingresos, sin olvidar que es uno de los actores mejor pagados de Hollywood, parecería que quien diera voz a Maui en Moana: Un Mar de Aventuras - 96% busca mantener una buena relación con el estudio, sobre todo por los planes que hay para convertir a su más reciente estreno en una gran franquicia.

La pregunta es si Emily Blunt, quien también protagoniza la cinta dirigida por Jaume Collet-Serra, se quedará con los brazos cruzados o seguirá el camino de sus otras dos colegas. Se sabe que tanto Emily como John Krasinski se negaron a que Un Lugar en Silencio Parte II - 93% tuviera un estreno simultáneo, y consiguieron que la cinta de terror llegara a la plataforma de Paramount 45 días después de su estreno en cines. Hasta ahora no se ha mencionado al respecto, pero podría mostrar una postura ante el caso pronto.

Hasta el momento los ingresos de Jungle Cruise parecen buenos y pintan para un fin de semana de estreno positivo; sus expectativas están en cerrar estos días con USD$25 millones. Hasta ahora su noche de estrenó marcó ingresos de USD$2.7 millones y podría tener un aumento de cerca de USD$13 millones en del viernes hasta la noche de hoy.