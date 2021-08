Dave Bautista asegura que antes de Guardianes de la Galaxia estaba pasando por una crisis financiera

Hoy en día todos logramos ubicar a Dave Bautista por al menos una película de todas en las que ha participado en los últimos 5 o 6 años, los aficionados de la lucha libre, seguidores de los enfrentamientos de la WWE, lo conocen desde su paso por el cuadrilátero e incluso han sido testigos de su evolución en el mundo del entretenimiento. Pero a pesar de lo que muestran los luchadores en el cuadrilátero y sus propias puestas en escena, su vida entonces estaba pasando por los peores momentos.

Antes de que consiguiera el particular personaje de Drax en Guardianes de la Galaxia - 91% de James Gunn, Bautista estaba en quiebra, o lo que él considera el peor momento de su vida en cuanto a lo financiero a tal grado que embargaron su casa y se vio en la necesidad de vender sus cosas, así como pedir préstamos para poder comer o para conseguir los regalos de Navidad para sus hijos. Sin duda, el cambio de carrera no sería un camino fácil para él, sobre todo si quería avanzar y salir adelante.

Algo que ha destacado del ahora actor, es que constantemente está buscando mejorar en la profesión y pretende no quedarse encasillado en un tipo de papeles. Es evidente que su paso por Marvel Studios significó un giro de 180 grados en su vida personal y económica, pero también comenzaría a abrirle más puertas en Hollywood. Fue el mismo Bautista quien compartió su dura experiencia durante una entrevista con IGN.

Para que la gente realmente entienda cuánto ha cambiado mi vida, tendrían que entender de dónde vengo, por lo que pasé cuando estaba en la lucha libre, lo que dejé atrás para arriesgarme en la actuación. Cuando obtuve el papel de Drax en Guardianes, apenas trabajé en tres años. Así que realmente dejé la lucha libre y podría haber regresado con la cola entre las piernas, [y si lo hubiera] hecho, simplemente me habría quedado atrapado en un lugar en donde nunca hubiera ido más lejos, pero me arriesgué. Y luego, cuando me quedé, no sólo porque estaba en quiebra, todo cambió. Cuando digo quebrado, [me refiero a que] mi casa fue embargada, no tenía nada, hombre. Vendí todas mis cosas. Vendí todo lo que ganaba [cuando] estaba luchando. Tuve problemas con el IRS. Estaba perdido en todo.

Desde el estreno de Guardianes de la Galaxia en 2014, la presencia de Dave Bautista se ha mantenido a flote en la pantalla, pues un año más tarde tuvo un papel especial en 007 Spectre - 65% en donde haría ver su suerte en más de una ocasión a James Bond de Daniel Craig. Después llegarían otras oportunidades en donde sigue con la figura del matón gracias a aspecto físico, pero también tendría la oportunidad de unirse a otras superproducciones como Blade Runner 2049 - 88%.

El actor ha mostrado su interés por interpretar a personajes con más profundidad, que vayan más allá de sólo lanzar golpes, recientemente se ha mostrado orgulloso de formar parte de El ejército de los muertos - 78% de Zack Snyder, sin olvidar que pronto aparecerá en Dune, además de que está confirmado para Knives Out 2 de Rian Johnson. Cabe mencionar que, a pesar de su búsqueda de crecimiento en el mundo de la actuación, sigue agradecido por lo que Drax significa para su vida, así como lo que Gunn le enseñó para su desarrollo en la pantalla.

Bautista regresará al universo Cinematográfico de Marvel en Thor: Love and Thunder en mayo del próximo año, Guardianes de la Galaxia Vol. 3el 5 de mayo de 2023, y dos especiales de Disney Plus que aún no tienen fecha confirmada como I am Groot y el especial navideño de Guardianes de la Galaxia.

Drax no sólo cambió mi carrera. Literalmente cambió la trayectoria de mi vida. Mi vida mejoró y tuve más éxito.