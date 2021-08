Quentin Tarantino dice que le gustaría hacer una película de Rambo con Adam Driver

Todos están esperando novedades sobre la décima película de Quentin Tarantino, la cual ya se prometió como el último trabajo del cineasta. Aunque no ha revelado nada sobre el tema, de vez en cuando habla sobre proyectos que alguna vez tuvo en mente y que tomaron parte de su tiempo y creatividad. Durante su aparición en el podcast The Big Picture (vía ScreenRant), Tarantino confiesa que le encantaría hacer una adaptación de Rambo - 87% con Adam Driver como estrella principal. ¿Lo imaginan? En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Quentin siempre llama la atención de todo el mundo con sus películas, siempre cargadas de acción y violencia en una forma de catarsis necesaria para los personajes y hasta para el espectador. Había una vez en... Hollywood - 94%, su más reciente trabajo, no fue la excepción y se llevó los aplausos de la crítica y el público. A Tarantino le queda por delante su décima película, y aunque no será la adaptación de First Blood, novela de 1972 escrita por David Morrell y protagonizada por el famoso John Rambo, sí que se trata de una historia con la que ha soñado más de una vez y en la que mira a Adam Driver como el famoso soldado.

Si solo quisiera hacer una buena película que supiera que sería buena, tomaría la novela de David Morrell para First Blood y haría la novela. No la película que se hizo con First Blood. Yo haría la novela. Y Kurt Russell interpretaría al sheriff, y [Adam Driver] interpretaría a Rambo. Cada vez que la leo, el diálogo es tan fantástico en la novela de David Morrell que lo estás leyendo en voz alta. Sería muy buena. Pero ahora quiero hacer más que eso. Pero si estuviera a punto de hacer una buena película, esa sería.

Adam Driver ganó notoriedad en años relativamente recientes. Aunque se hizo de buena fama con Girls, la serie millennial de HBO, su nombre saltó a las listas mundiales gracias a Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, película en la que interpretó a Kylo Ren. Este personaje le valió millones de fans en todo el mundo, quienes ahora se beben sus nuevos proyectos casi con desesperación. Es natural que Quentin Tarantino se haya fijado en su talento y ahora lo quiera junto a él para ese hipotético proyecto.

Aunque no hay señales directas y reales de que Quentin Tarantino vaya a desarrollar su adaptación de First Blood con Adam Driver, al menos sabemos que ya existe la versión con Sylvester Stallone y que es un clásico de culto imperdible. En estos momentos, Tarantino está promocionando su novelización de Había una vez en Hollywood, libro que expande de manera ambiciosa la película y nos cuenta detalles profundos sobre los personajes principales. El libro se publicó hace poco más de un mes y se encuentra disponible en múltiples plataformas.

Por su parte, Adam Driver lo está haciendo muy bien por su cuenta. Aunque las cosas no resultaron bien para Kylo Ren y en general para la trilogía de Star Wars hecha por Disney, el actor de 37 años sigue abriéndose paso en Hollywood y no son pocos los estudios, productores y cineastas que quieren trabajar con él. Una de sus películas recientes es Annette - 85%, el musical de Leos Carax que fue ovacionada en el Festival de Cine de Cannes. Por otro lado, hace algunos días se estrenó el primer tráiler de House of Gucci, película en la que actúa con Lady Gaga, llamando la atención de la prensa y las redes sociales, y posicionándose como uno de sus trabajos más ambiciosos.

House of Gucci se estrena el 24 de noviembre.

