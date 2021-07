The Crown: Se lanza la primera imagen de Imelda Staunto como la Reina Isabel II

Entre las series originales de Netflix, que han destacado por su amplia variedad en cuanto a temas y géneros, uno de los programas más aclamados es The Crown - 100%, un drama histórico que abarca todo lo que ha rodeado a la familia real del Reino Unido. En sus primeras temporadas, el público fue testigo de cómo fue el desarrollo de la entonces princesa mientras se preparaba para tomar el trono para cuando su padre, el rey Jorge VI, muriera.

Sigue leyendo: Fallece el príncipe Felipe de Edimburgo a los 99 años

Con Claire Foy como protagonista, los televidentes exploraron los inicios del reinado de Isabel II desde lo familiar, su matrimonio y su lugar como líder, así como las fuertes decisiones políticas a las que se tuvo que enfrentar. A partir de la tercera temporada hubo una evolución en la que se presenta a una protagonista madura y establecida en su puesto que, además, ahora tenía que lidiar con su papel de madre, mismo que le resultó tan difícil como el de gobernante.

Desde aquel entonces la encargada de interpretar a la reina fue la ganadora del Óscar Olivia Colman, y su papel llega justo después de haber revivido a la reina Anne en La Favorita - 100%. La temporada 4 comenzó a acercarse a temas que siguen vigentes hasta hoy, desde la llegada de la llamada Dama de Hierro Margaret Tatcher de Gillian Anderson quien, a pesar de ser una mujer imponente, lució frágil cuando trataba de relacionarse con la familia real; pero esta temporada también significaría el arribo de la princesa Diana.

Continúa con: Emmy 2021: The Crown (Netflix) y The Mandalorian (Disney Plus) lideran nominaciones con empate

La cuarta temporada reveló el lado más profundo y doloroso de la esposa del príncipe Carlos, quien fuera interpretada por Emma Corrin. Ahora, la quinta temporada ha terminado su rodaje y la producción aprovechó el momento para lanzar la primera imagen de Imelda Staunton como la Reina Isabell II en una etapa mayor, quien va a vivir todo un cambio de época en la que seguirá enfrentándose a decisiones difíciles. A continuación, puedes ver la imagen oficial de la nueva reina.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv