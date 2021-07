Los fans de Marvel apoyan en redes sociales a Scarlett Johansson en su demanda contra Disney

Una de las noticias más sonadas de este día fue que Scarlett Johansson demandó a Disney por haber estrenado Black Widow - 87% en Disney Plus. En una declaración de los representantes legales de la actriz se dijo lo siguiente sobre la demanda:

Disney intencionalmente rompió el acuerdo con Marvel, sin ninguna justificación, de manera que pudieran evitar que la Johansson pudiera obtener todos los beneficios de su trato con Marvel.

En otras palabras, para las que no lo sabían, la actriz iba a recibir una parte de las ganancias de taquilla, pero siente, al igual que algunas cadenas de cines, que su desempeño en taquilla fue afectado por su estreno simultaneo en Disney Plus. De esto se infiere que no le van a dar parte de las ganancias que generó su estreno en el servicio de streaming del ratón. Eso quedó claro cuando uno de sus abogados, John Berlinski, dijo a Variety esto:

No es ningún secreto que Disney está lanzando películas como Black Widow directamente en Disney Plus para aumentar los suscriptores y así aumentar el precio de las acciones de la compañía, y que se esconde detrás del Covid-19 como pretexto para hacerlo, pero ignorando los contratos de los artistas responsables del éxito de sus películas en la promoción de esta estrategia miope viola sus derechos y esperamos demostrarlo en los tribunales. Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje en claro que [...] tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos.

Ahora muchos de los fans de Marvel y de la actriz han ido a redes sociales para mostrar su apoyo por demandar a una empresa multimillonaria, que es percibida, por justas razones, como un monopolio malévolo por gran parte del público. Otros tienen miedo de que esto sea el final de las relaciones entre la actriz y Disney. Tampoco faltó el que señaló que esto es común y no necesariamente es una señal de que la actriz va a dejar de colaborar con Disney.

Si bien es cierto que está bien que haga valer sus derechos, tampoco podemos obviar que, como otros famosos y estudios en la pandemia, podemos interpretar su queja como una señal de que ella hubiera preferido que la gente llenara las salas de cine, a pesar de que la pandemia no ha terminado y hacerlo aún es un riesgo para la salud. En ese sentido se puede interpretar que ella pensó algo en la línea de que tal vez algunos iban a morir, pero era un sacrificio que ella estaba dispuesta a tomar con tal de tener más ganancias. Claro está, tampoco vamos a decir que Disney lanzó la película en Disney Plus pensando en la salud del público; lo más probable es que lo hiciera pensando en conseguir la mayor cantidad de dinero posible.

Aquí les dejamos los mejores tuits que ha dejado esta situación:

Yo deseo que Scarlett Johansson le saqué todo su dinero a Disney.

I wish Scarlett Johansson a very drain Disney of all their money — Nino (@AyyeffNino) July 29, 2021

Es divertido cómo algunos consideran que no ser pagado por tu trabajo es un problema de ‘primer mundo’ si es un arte; es decir, algo no ‘práctico’ o ‘útil’. Esta línea de pensamiento está mal.

Funny, how some consider not being paid for your work a "first world" problem if it's an art; i.e. not "practical" or "useful." This line of thinking is all sorts of wrong. — Tiffany Elliott 📚🖊🎻🔥 (@TiffRichElliott) July 29, 2021

Ey, lo entiendo. No me puedo burlar de alguien que tiene la habilidad de hacer que se respete su contrato. Ellos acordaron una cosa. Ellos hicieron su trabajo. Disney rompió el contrato. Sólo porque ella ya es acaudalada no quiere decir que esté mal.

Hey, I get it. Can't shame someone who has the ability to enforce their contract, though. They agreed on one thing. They did their work. Disney broke the contract.



Just because she is already wealthy doesn't mean she isn't right. — TierZero (@ODgamesandANIME) July 29, 2021

Vi esto venir, pero estoy sorprendido de que Disney no haya conseguido que ella aceptar antes de hacerlo. Garantizo que esto el verdadero final de Scarlett Johansson en el MCU.

Saw this coming, but I'm surprised Disney didn't get her to agree before doing it.

Guarantee this is the real end of Scarlett Johansson in the MCU. https://t.co/nuCUcQc2O7 — TimmyTechTV (@TimmyTechTV) July 29, 2021

Yo no pienso que Scarlett Johansson demandando a Disney sea la separación cataclísmica que la gente cree que ese. Algunas veces una acción legal formal es simplemente un requerimiento de un proceso de disputa de contrato y /o una manera de emprender las mecánicas de transferencia de riesgo. Negocios son negocios. Pero sí enloquezcan pensando que es algo apocalíptico. Quiero decir, Stan Lee demandó a Marvel en 2002 por millones en ganancias perdidas y ese fue el absoluto final de su relación para siempre y por siempre.

But sure, go nuts with the apocalyptic takes. I mean Stan Lee sued Marvel in 2002 over $millions in lost earnings and that was the absolute end of that relationship forever more. — thecraggus.com (@TheCraggus) July 29, 2021

