Scarlett Johansson demanda a Disney por lanzar Black Widow en su plataforma

La pelea por el dinero del streaming continúa ahora en contra de Disney Plus. Un nuevo reporte revela que el equipo legal de Scarlett Johansson ha demandado a la corporación por romper su contrato al poner Black Widow - 87% en su servicio de streaming, con lo que comprometen las ganancias de taquilla que se le habían prometido a la intérprete en la negociación original entre ambas partes.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el equipo legal de la actriz ha emprendido acciones legales contra Disney por el lanzamiento simultáneo en streaming de Black Widow - 87%, la más reciente entrega de la saga protagonizada por Scarlett Johansson. Los documentos que obtuvo el diario dicen que esto se alega bajo la premisa de que su contrato para tal filme implicaba una parte de las ganancias en taquilla, las cuales se han visto afectadas por su disponibilidad en Disney Plus.

Los representantes del estudio todavía no dicen nada sobre el caso. Hasta ahora, la película ha recaudado, según Box Office Mojo, US$318 millones a nivel mundial, nada mal considerando la pandemia. No obstante, la disputa seguro tiene que ver con los US$60 millones que según comunicó la propia compañía durante su fin de semana de estreno, recaudó a través de sus ventas digitales en la modalidad Premier Access con la que estuvo disponible en la plataforma.

El abogado de Johansson aseguró que “Disney intencionalmente llevó a Marvel a romper su acuerdo sin justificación para prevenir que la señorita Johansson pudiera obtener el beneficio completo de su negociación con Marvel”. De esta declaración, cabe destacar que parece que la actriz está peleando con el corporativo y no con los ejecutivos del estudio, los cuales probablemente no tengan la capacidad de decisión sobre los formatos de lanzamiento.

El filme fue producido por Johansson y el reporte indica que la mayoría de sus ganancias iban a provenir de taquilla y no de unicamente de su trabajo como protagonista. Aunque ha tenido resultados alentadores, tomando en cuenta la situación sanitaria, la buena cantidad de dinero que ganó a través de Disney Plus no estaba contemplada y todo indica que la intérprete quiere una parte de ello, o bien una compensación por los posibles boletos que no llegarán a venderse debido a la opción en digital.

Esta no es la primera vez que una disputa de este tipo tiene lugar. El año pasado, cuando se reveló que Warner Bros. tenía planeado lanzar simultáneamente sus estrenos de 2021 en HBO Max, las productoras con las que colaboró para Godzilla vs. Kong - 85% y Dune le disputaron esa decisión bajo el pretexto de que tal estrategia comprometía las ganancias en taquilla. Eventualmente, ambas partes llegaron a un acuerdo.

Habrá que ver qué tan caro le sale el asunto a Disney en esta ocasión o si Johansson (Perdidos en Tokio - 95%, Historia de un Matrimonio - 98%, Jojo Rabbit - 75%) permite un arreglo monetario que le parezca suficiente para compensar las pérdidas en taquilla. Otra pregunta interesante es si otros actores, que negocian una porción de la taquilla, le seguirán al demandar a los estudios por compensación de los demás filmes, de esta u otras plataformas, que se vean afectados por las estrategias de lanzamiento híbrido.

