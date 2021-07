Hawkeye ya tiene fecha de estreno y lanza primera imagen de Kate Bishop

Olvídense de los atletas olímpicos, el más preciso arquero de Marvel tienen noticias. Hawkeye, la esperada serie protagonizada por Jeremy Renner, ya tiene fecha de estreno en Disney Plus para finales de año. Por si eso fuera poco, se ha compartido también el primer vistazo a Kate Bishop, su aprendiz, quien en la producción será interpretada por Hailee Steinfeld, la más reciente actriz en somar a la mega franquicia.

De acuerdo con Variety, Hawkeye llegará a Disney Plus a partir del próximo 2 de noviembre. La serie, al igual que Loki - 96%, lanzará un nuevo episodio cada semana. Todavía se desconocen los detalles de la trama de esta aventura en solitario liderada por Jeremy Renner, quien ha interpretado a Cliff Barton desde Los Vengadores, pero se ha compartido la primera imagen de Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

Por lo visto, Marvel todavía no está preparado para decirnos mucho sobre cómo estos dos personajes se conocerán. La foto de ambos no revela mucho, pero los muestra a los dos frente a un tiro al blanco y un montón de flechas, así como un saco de box. Muy probablemente sea parte de los primeros episodios en los que la joven empieza a entrenar de la manos del ex-agente de SHIELD.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 29, 2021

Hawkeye será la cuarta serie de Marvel, pero una de las últimas que veremos antes de que termine el año. Todavía no se sabe muy bien a qué otras películas o shows de la saga estará conectada, pero por la fecha de estreno es posible especular que quizá narrará hechos que harán sentido al público una vez que podamos ver Eternals, a mediados de noviembre, pero antes de Spider-Man: No Way Home en diciembre.

Al elenco liderado por Renner y Steinfeld se unen Vera Farmiga y Tony Dalton. Igualmente, se ha confirmado que Florence Pugh, quien debutó en la franquicia como Yelena en Black Widow - 87%, tendrá un papel, pues al final de esa película se revela que fue contratada para asesinar a Cliff, a quien le atribuye la culpa por la muerte de Natasha, su hermana. Así que el arquero vengador no tendrá las cosas fáciles ni siquiera ahora que se ha retirado de la vida de superhéroe.

La otra serie de Marvel que podemos esperar antes de que concluya el 2021 es Ms. Marvel, misma que ya concluyó su producción y de la cual se han filtrado algunas fotos desde el set. El show es protagonizado por Iman Vellani como Kamala Khan, una adolescente con poderes que deberá aprender a ser un superheroína como su ídolo: Capitana Marvel. Este título todavía no tiene fecha de estreno.

Hawkeye llegará todos los miércoles con un nuevo episodio a partir del 24 de noviembre. La serie se compone de seis entregas y será seguida también por un spin-off de Echo, otra heroína que se ha confirmado aparecerá por primera vez en esta historia. Hasta entonces, los fans de Marvel tendrán que conformarse con What If...?, show animado que llegará también a Disney Plus este 11 de agosto y con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a mediados de septiembre.

