Hawkeye ya tiene fecha de estreno y lanza primera imagen de Kate Bishop

Olvídense de los atletas olímpicos, el más preciso arquero de Marvel tienen noticias. Hawkeye, la esperada serie protagonizada por Jeremy Renner, ya tiene fecha de estreno en Disney Plus para finales de año. Por si eso fuera poco, se ha compartido también el primer vistazo a Kate Bishop, su aprendiz, quien en la producción será interpretada por Hailee Steinfeld, la más reciente actriz en somar a la mega franquicia.

De acuerdo con Variety, Hawkeye llegará a Disney Plus a partir del próximo 2 de noviembre. La serie, al igual que Loki - 96%, lanzará un nuevo episodio cada semana. Todavía se desconocen los detalles de la trama de esta aventura en solitario liderada por Jeremy Renner, quien ha interpretado a Cliff Barton desde Los Vengadores, pero se ha compartido la primera imagen de Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

Por lo visto, Marvel todavía no está preparado para decirnos mucho sobre cómo estos dos personajes se conocerán. La foto de ambos no revela mucho, pero los muestra a los dos frente a un tiro al blanco y un montón de flechas, así como un saco de box. Muy probablemente sea parte de los primeros episodios en los que la joven empieza a entrenar de la manos del ex agente de SHIELD.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk