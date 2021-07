Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Nuevo trailer presenta lo que será una película llena de acción

Luego de un 2020 sin películas del Universo Cinematográfico de Marvel —debido a los efectos de la pandemia de COVID-19—, este 2021, la franquicia más popular de los últimos años se ha dedicado a sorprender y a emocionar a sus fans con series de algunos de sus personajes más famosos, pero que habían recibido poco foco en las cintas, así como con películas como Black Widow - 87%, que se centró en uno de los superhéroes más icónicos de este universo fílmico.

Ahora bien, con la Fase 4 apenas comenzando, Marvel y Disney tienen preparado uno de los estrenos más esperados para este septiembre. Se trata de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el primer filme de origen de un nuevo héroe desde Capitana Marvel - 60% y la historia del primer superhéroe asiático protagonista de Marvel, la cual ha sorprendido desde su anuncio por todo lo que promete. De esta manera, recientemente, la compañía detrás de este universo fílmico lanzó el segundo trailer de esta cinta, el cual muestra que será una aventura llena de acción (vía ScreenRant).

Protagonizada por Simu Liu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sigue al héroe protagonista cuando se incorpora a la organización terrorista conocida como los Diez Anillos y se ve obligado a enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás. A continuación dejamos el nuevo avance recién liberado:

Si bien el nuevo trailer es de poca duración, con apenas un minuto, este muestra lo que será una emocionante película llena de acción. Asimismo, este segundo adelanto reveló que Abomination —famoso supervillano de Marvel— aparecerá de alguna manera después de que se le vea peleando con Wong al final del clip.

La cinta en sí seguirá al personaje de Liu mientras enfrenta su pasado con la misteriosa organización de los Diez Anillos y su líder, El Mandarín, que también es su padre. Previamente, en Iron Man 3 - 79% se hizo una polémica falsificación del personaje icónico de Marvel, eligiendo a Ben Kingsley para el papel de El Mandarín, antes de revelar que en realidad no era el villano.

El nuevo clip también muestra algunos fragmentos de la historia de los Diez Anillos, así como a Shang-Chi convirtiéndose en superhéroe y preparándose para enfrentar a su padre. No obstante, lo más destacado de este nuevo material es que demuestra que será una película con mucha acción, pues se puede ver más de la pelea del protagonista con Razor Fist en las calles de la ciudad.

Además de Liu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está protagonizada por Michelle Yeoh, Awkwafina, Tony Leung, Fala Chen y Florian Munteanu. Benedict Wong también aparecerá y retomará su papel de Wong, el hechicero asociado con Doctor Strange.

