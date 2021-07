Netflix estaría preparando una serie live-action de Final Fantasy

Los videojuegos son un bien que llevan muchas décadas presentes en la industria del entretenimiento, incluso dando saltos a la pantalla chica o grande, algunos muy acertados, otros no tanto. Aquellos leales a Final Fantasy han añorado durante un largo tiempo la producción de una serie con sus personajes favoritos en acción, y tal vez se haga realidad muy pronto. De acuerdo con un nuevo reporte de Giant Freakin Robot, el gigante rojo del streaming estaría preparando una serie live-action sobre Final Fantasy.

Final Fantasy comenzó en 1987 con el videojuego homónimo que una buena cantidad de gamers veteranos han probado. El éxito de aquella entrega dio paso a una ambiciosa franquicia compuesta por más de innumerables entregas, algunas mucho mejores que otras. Con semejante triunfo en la industria de los videojuegos, no son pocos los que se han imaginado una serie de televisión live-action y es probable que Netflix haya escuchado los reclamos, después de todo, la empresa es famosa por buscar los mejores beneficios posibles de las marcas que adquiere.

Giant Freakin Robot informa que una fuente “muy confiable” le ha hablado sobre los planes de Netflix con la adaptación serial live-action de Final Fantasy, y que podría convertirse en algo muy grande de ser verdad. Lo cierto es que este tipo de anuncios a menudo se desmoronan mucho antes de confirmarse, pero Netflix ya tuvo éxito en el pasado con otras series inspiradas en videojuegos y esta buena nueva podría ir más adelante de lo que imaginamos. Ayer se reveló el live-action de Pokémon, por lo que el de Final Fantasy tal vez sea una realidad; la franquicia ya tiene en su haber películas como Final Fantasy: El Espíritu en Nosotros - 44% y Kingsglaive: Final Fantasy XV - 13%.

Aunque la empresa no lo ha confirmado, muchos tienen fe en que Netflix será la encargada de desarrollar la serie live-action de Final Fantasy y seguramente no falta iniciativa en las oficinas. ¿Cuál sería la historia más conveniente para adaptar? Tenemos buenas alternativas como Final Fantasy VII o Final Fantasy X, los títulos más obvios, pero tendremos que esperar un tiempo hasta tener la certeza definitiva, o no.

Castlevania - 100% es uno de los ejemplos sobre el compromiso de Netflix con las series inspiradas en videojuegos, aunque las cosas no resultaron del todo bien. La primera temporada funcionó como una muy breve introducción para presentar a los personajes, sin embargo, la buena popularidad de la serie decayó cuando los guionistas decidieron matar al Conde Drácula al final de la segunda temporada, dejando a otros villanos en su puesto. Lo anterior hizo enfurecer a muchos seguidores de los videojuegos, pues es bien sabido que Drácula suele ser el enemigo a vencer, y que es realmente malvado. La cuarta temporada se estrenó a mediados de año y lo cierto es que fue una conclusión apresurada para algo que se esperaba como longevo; Netflix se negó a continuar con la serie y pidió a sus realizadores terminar con algo de dignidad, concediendo a sus personajes un final más o menos sólido.

Por otro lado, algunos siempre temen lo peor con las series de Netflix debido a que la empresa es muy tajante con el éxito y el fracaso. El objetivo de la empresa no es contar las mejores historias, sino mantener los números bien altos y lo suficientemente lucrativos. Si algo no funciona lo cancelan, no importa si cuenta con una buena base de fans y si el argumento destaca por encima del promedio, si no capta suficiente público, adiós. ¿Pasará lo mismo con la presunta serie de Final Fantasy si no convence a los espectadores? ¿Por qué Netflix sigue ejerciendo esa práctica de producir y desechar sin más? Su ansia por generar en masa podría ser perjudicial en el futuro.

