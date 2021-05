Murió Paul Soles, el actor de doblaje original de Spider-Man

Todo mundo sabe que existió una caricatura de Spider-Man en los sesenta por dos razones ajenas a haberla visto. La primera es que su tema musical es parte de nuestro imaginario popular desde hace décadas. Eso debe a su letra pegajosa escrita por el ganador del Óscar Paul Francis Webster y a su melodía compuesta por Bob Harris. La otra razón es la viralidad perenne del mundo en el que ahora vivimos. Sobra decirlo, pero varias escenas de esa caricatura se ha vuelto memes. Desde una simple imagen del arácnido sentado en un escritorio hasta la escena en la que dos Hombres Araña se señala entre sí. Ése es, probablemente, el más famoso de los memes. A tal grado llega su popularidad que la escena se coló al final de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%.

Eso no quita el hecho de que existen personas que vieron la caricatura en su momento y en alguna de sus retransmisiones a lo largo de los años. Su título simplemente era Spider-Man. En Estados Unidos a esta primera versión animada de Peter Parker le dio vida el actor canadiense Paul Soles durante las tres temporadas que duró el programa, las cuales se transmitieron del 9 de septiembre de 1967 al 14 de junio de 1970. Lamentablemente el actor falleció el 26 de mayo a los 90 años de edad. No se ha especificado cual fue la causa de su fallecimiento. Nos enteramos de la triste noticia por Angela Wright, su agente. Ella confirmó la noticia en Facebook:

Paul Soles realmente fue un tesoro canadiense. Él vivió una vida larga con muchas aventuras a lo largo del camino. Descansa en paz.

Cabe decir que esa caricatura no fue la primera ocasión en que le dio vida a un personaje de Marvel ni la última. Un año antes, en 1966, le dio voz a Bruce Banner, Attuma y Rick Jones en la serie animada The Marvel Super Heroes. También regresó a su papel de Peter Parker para algunos episodios de Spider-Woman, que se se transmitió de 1979 a 1980. En homenaje a darle dado voz al alter-ego de Hulk, el actor tuvo una aparición como el dueño de una pizzería en Hulk: El Hombre Increíble - 67%.

Hablando de actores de caricaturas antiguas sobre el amigable vecino neoyorkino, hace no mucho corrió el rumor de que Christopher Daniel Barnes va a aparecer en la secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo. Este actor le dio voz a Parker en la caricatura de los noventa. Lamentablemente al poco tiempo de que el rumor agarró tracción el propio actor tuvo que desmentirlo:

Sólo quería tomarme un momento para hablar del rumor que ha estado circulando por Internet y, de hecho, ha conseguido algo de fuerza. He estado recibiendo muchas preguntas acerca de él, el cual dice que de alguna forma estoy involucrado o en negociaciones para estar involucrados en la siguiente película de Spider-Man. Desearía que fuera verdad. Eso sería lo más genial. Desafortunadamente, es completamente falso. No hay ni una pizca de verdad en ese rumor. No sé cómo comienzan estos rumores. No lo sé. Como ya dije, desearía que fuera verdad porque sería tremendamente asombroso ser parte de la película de Spider-Man. Pero no es verdad. Quisiera que lo fuera. Así que sólo quería aclarar eso para cualquiera que tuviera algo de curiosidad sobre el asunto.

Antes de que él lo hiciera, el productor de ese show animado ya también lo había hecho:

Se posteó aquí ayer que supuestamente un informante de confianza decía que Chris Barnes iba a volver a interpretar su rol en la secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo. Hoy me dijo la esposa de Chris que eso completamente falso. Sony / Marvel no se han acercado a Chris para volver a interpretar al Spider-Man de los noventa, lo que se traduce en que el Spider-Man de mi serie no va a salir en esta futura película. Difundan la palabra. El rumor es falso.

