Star Wars: Kelly Marie Tran defiende escena de Canto Bight por evidenciar los privilegios de clase

No es exagerado afirmar que la saga de Star Wars se ha convertido en tema de debate. Desde su estreno hay mucho que decir sobre la historia y los fanáticos más involucrados encuentran cada detalle, error o referencia y fomentan una lucha interna muy peculiar que a la vez sirve para mantener su vigencia y el interés de nuevas generaciones. En su momento, las precuelas protagonizadas por Hayden Christensen, Ewan McGregor y Natalie Portman eran vistas como lo peor que le pudo suceder a este universo. Sin embargo, en los últimos años la opinión general ha cambiado y es la nueva trilogía que la que lleva la carga actual.

El estreno de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% creó muchísimas expectativas. No sólo tenía la labor de atraer a los fieles fans, también debía generar interés para una nueva generación. La cinta logró estas metas, pero de manera limitada y sus siguientes partes siguen causando muchísima controversia. Desde la elección de una protagonista femenina, interpretada por Daisy Ridley, hasta la dinámica entre Finn (John Boyega) y Rose (Kelly Marie Tran), los nuevos personajes fueron víctimas constantes de ataques y quejas.

Los expertos todavía debaten si el problema fue la supuesta inclusión forzada o si el guión, y el cambio de director, fueron realmente el problema. En este sentido, una de las escenas que más se analizan es la de Canto Bight que sucedió en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%. Para muchos se trata de una ridícula pérdida de tiempo para no perder de vista a Finn y Rose, mientras que otros creen que es un momento para demostrar cómo se vive y avanza la resistencia en un camino independiente al de Rey.

Kelly Marie Tran es una de las que considera que dicha escena tiene más que aportar de lo que el público cree. Durante una reciente entrevista en Collider Ladies Night, la actriz recordó las emociones de filmar la dichosa escena:

Amo esa escena. Quiero decir, soy parcial, así que supongo que puedo decir eso. [Risas] Pero, es extraño [...] cuando veo esa película, recuerdo cómo me sentí ese día. Recuerdo que John [Boyega] y yo caminábamos en el set y pensábamos: ‘Este es el set más grande en el que estaremos’, y vemos a todas las criaturas moviéndose y siendo parte de este universo. Estas son las cosas que recuerdo de estar en el set ese día.

Además, Tran opinó sobre la importancia de esa escena y su relevancia en la historia general de la cinta:

Esa escena hace mucho para reconocer realmente cómo ciertas comunidades que pueden disfrutar de su privilegio viven en un mundo en el que ni siquiera tienen que abordar algunas de las cosas horribles con las que otras personas están lidiando. Amo esa escena.

De igual forma, ella encuentra aquí un punto de conexión que la hizo sentir más unida al personaje, pues asegura que su familia viene de un contexto bélico del que tuvieron que huir para asegurarle una mejor calidad de vida, y que por eso ella comprende mejor esta parte de la sociedad que se beneficia a costa de la vida e integridad de otros:

Realmente trato de no pensar en la audiencia. Trato de pensar dónde está ese personaje y qué es lo que realmente siente, y mucho de Rose en ese momento, muchas de las cosas que ella dice-recuerdo recibir esas páginas y leer esas páginas y trabajar en ello. Y pensé, siento que este personaje está dentro de mí porque mucho de mi crianza fue así.

Los comentarios de la actriz hacen referencia a un desequilibrio clásico en la saga y que todavía no se resuelve ¿Prestar más atención a la evolución de los personajes o a las escenas de acción y a las referencias constantes entre precuelas, cómics, series, etc.? Star Wars ha pasado por momentos decisivos en los últimos años, desde el estreno de Star Wars: los últimos Jedi, la saga parecía estar en crisis, ya que los fanáticos perdieron el interés y se llenaron de rencor hacia Disney y hacia el director Rían Johnson, por supuestamente "arruinar su infancia". El episodio IX de la saga, Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, no fue el gran éxito que se esperaba, pero en 2019 no sólo llegó esa película decepcionante, también llegó una nueva esperanza que se mantiene fuerte: la serie de televisión The Mandalorian, en la que Jon Favreau fungió como showrunner.

