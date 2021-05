Marilyn Manson recibe orden de arresto por agresión

A casi cuatro meses de las acusaciones de abuso realizadas por Evan Rachel Wood en contra de Marilyn Manson, The New York Times informa que las autoridades de New Hampshire han emitido una orden de arresto en contra del músico por un delito menor. Manson perdió muchos de sus privilegios tras revelarse la verdad de su relación con la estrella de Westworld - 89%, incluyendo su reputación y trabajo en proyectos de Hollywood. Las consecuencias de las acciones realizadas por abusadores son más severas en la actualidad; en ese sentido, la industria del entretenimiento ha cambiado sus prácticas y ahora escucha los testimonios de las víctimas.

No te pierdas: Kevin Spacey regresa al cine con un drama de abuso sexual, después de las acusaciones por comportamiento inadecuado

A principios de febrero, Evan Rachel Wood publicó en su cuenta de Instagram las siguientes palabras sobre Manson: “Comenzó a someterme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes.” Por supuesto que las redes sociales se pusieron inmediatamente del lado de Wood y las repercusiones en contra de Marilyn se notaron al momento. Desde entonces, la actriz ha continuado con su lucha por hacer escuchar las voces de las personas que han sobrevivido a relaciones abusivas.

Poco después de que Wood hiciera públicas las acusaciones, Manson emitió un breve comunicado en el que intenta defenderse: “Estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con compañeras de ideas afines.” Pero no fue suficiente para calmar la ola de reclamos en su contra. El intérprete de “We Are Chaos” tuvo que limitar los comentarios y nadie puede escribir palabra alguna en aquella publicación. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo en redes sociales pero las consecuencias ya lo han alcanzado.

Te invitamos a leer: Seth Rogen defiende la cultura de la cancelación

De acuerdo con The New York Times, la orden de arresto mencionada en su reciente informe no guardan relación con el caso de Evan Rachel Wood. El medio informativo sostiene que los cargos están vinculados con el delito de agresión simple realizados por el cantante en contra de una reportera durante uno de sus conciertos en New Hampshire. Las autoridades estatales emitieron la orden en 2019 y se notificó varias veces al músico y a sus representantes, sin embargo, Manson se negó a acatar las indicaciones y sigue sin responder al llamado. La policía de New Hampshire espera que con las acusaciones no solo de Evan Rachel Wood, sino también de otras mujeres, Marilyn escuche las solicitudes y se afronte los cargos en su contra.

En febrero, un abogado de Manson, Howard King, envió un correo electrónico relacionado con la orden de arresto.

Este reclamo por delito menor se llevó a cabo después de que recibimos una demanda de un camarógrafo del lugar por más de US $35,000 después de que una pequeña cantidad de saliva entró en contacto con su brazo. Después de que solicitamos pruebas de los supuestos daños, nunca recibimos una respuesta. Toda esta afirmación es ridícula, pero seguimos comprometidos a cooperar con las autoridades, como lo hemos hecho en todo momento.

A finales de abril apareció la noticias sobre el abuso de Marilyn sobre Esmé Bianco, actriz famosa por interpretar a Ros durante varias temporadas de Game of Thrones - 83%. El reporte de Deadline informó los detalles: “Usó drogas y amenazas de uso de fuerza para coartar a actos sexuales a la señorita Bianco en múltiples ocasiones. El señor Warner violó a la señorita Bianco en el mes de mayo de 2011.” De igual forma trascendió la declaración de Ellie Roswell, vocalista de Wolf Alice, mediante Twitter: “Conocí a Marilyn en el backstage de un festival hace unos años. [...] Comencé a sospechar de su comportamiento. Me sorprendió mirar hacia abajo y ver que estaba filmando mi falda con una GoPro. ”

También puede interesarte: Paul Schrader defiende el casting de Kevin Spacey en nueva película