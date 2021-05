Rumor: El SnyderVerse tiene altas posibilidades de ser restaurado

Luego del lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, los fans se unieron otra vez bajo un nuevo hashtag, #RestoreTheSnyderVerse (Restauren el SnyderVerse), dirigido a Warner Bros., HBO Max, o incluso a AT&T, todo con la intención de que los planes que tenía el director Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) para un universo cinematográfico de DC Comics fueran retomados y viéramos su épica saga convertirse en realidad. No obstante, las declaraciones de Ann Sarnoff, CEO de Warner Media, en una entrevista poco después del estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, no parecía dar mucha esperanza. Ahora, las cosas parecen haber cambiado y el futuro del SnyderVerse no se ve como un sueño guajiro.

También te recomendamos: Zack Snyder revela imagen de Linterna Verde en Liga de la Justicia y surge #RestoreTheGreenLanternScene

La esperanza surgió de nuevo cuando se dio a conocer que AT&T planea fusionar Warner Media y Discovery Networks, dando lugar a una nueva compañía que será dirigida por el CEO de Discovery, David Zaslav, que tendría el control sobre Warner Bros. En la mente de los fans de Snyder, los “villanos” que no quieren continuar el SnyderVerse son los ejecutivos Walter Hamada, Ann Sarnoff y Toby Emmerich, y ahora todos ellos responderán a Zaslav, pero, más allá de la esperanza de los fans, ¿hay realmente posibilidades de restaurar el SnyderVerse?

De acuerdo con información del insider Daniel Ritchman, conocido por lanzar rumores que terminan siendo verdaderos, el universo cinematográfico de Zack Snyder tiene una nueva oportunidad gracias a la fusión de Warner Media y Discovery, de hecho dice que tiene “una fuerte oportunidad” de continuar. Esto es una gran noticia, y aunque todavía no podemos cantar victoria, cada vez se siente menos lejana.

Warner Bros. le dio la espalda al SnyderVerse desde Liga de la Justicia - 41%, película a la que sometieron a cambios muy grandes, en un intento desesperado por no recibir reseñas tan negativas como las que tuvo Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. El resultado fue pésimo, la cinta fracasó en taquilla, fue despreciada por los críticos y el público en general, y cuando este 2021 el corte de Liga de la Justicia de Snyder vio la luz, la mayoría de los críticos y los fans le dieron su aprobación.

También lee: Zack Snyder dice que fue una tortura trabajar con Warner Bros en el Snyder Cut

Además de las secuelas de Liga de la Justicia, el SnyderVerse abarcaba una película del Batman de Ben Affleck en solitario y quizás otros proyectos de los que no sabemos nada. Pero está claro que la historia estaría enfocada en allanar el camino para la invasión de la Tierra por Darkseid, en la cual veríamos a las Furias, guerreras de la guardia personal del villano. Al respecto, Snyder dijo lo siguiente en una entrevista con It’s Gone Viral:

100% [las secuelas] iban a tener algún tipo de Furias femeninas aterrizando en Themyscira, y algún tipo de gigante loco ... quiero decir, la invasión apokoliptiana que se avecina: Darkseid dice 'preparen la armada', está cargando a todos sus gatos, y vienen, así que sería una horda entera de Nuevos Dioses aterrizando en la Tierra.

Al preguntarle al director en varias entrevistas, ha dicho que ama los personajes y que tiene varias ideas para continuar con el SnyderVerse, pero está consciente de que Warner Bros. no lo quiere de vuelta. Sin embargo, con la fusión de Warner Media y Discovery, no sería extraño que le hicieran una llamada para preguntarle si quiere hacer las secuelas de La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

No te vayas sin leer: Zack Snyder da su opinión sobre el reboot de Superman producido por J.J. Abrams

Mientras llega ese momento, los fans no se darán por vencidos y seguirán usando el hashtag #RestoreTheSnyderVerse, con la fe de que resultará tan exitosa como la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que consistió en publicar el hashtag por más de dos años enteros hasta que se confirmó que el corte de Snyder vería la luz en HBO Max.