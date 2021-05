Lisey’s Story: Stephen King explicó por qué adaptó su propia novela en un nuevo video

A estas alturas del partido nadie tiene ninguna duda de que Stephen King es una gallina de los huevos de oro. Sus libros se han vendido desde hace décadas como pan caliente. Las adaptaciones cinematográficas también han sido un gran éxito y poco a poco empezamos a ver más series de televisión basadas en sus libros. En unos cuantos días vamos a ver una nueva miniserie para Apple TV Plus basada en un libro suyo: Lisey's Story.

Esta versión televisiva ha generado muchas expectativas porque va a ser dirigida por uno de los grandes cineastas latinoamericanos: el chileno Pablo Larraín. La otra razón que ha dado mucho de que hablar es que el propio King fue el encargado del guión; en otras palabras, el mismo adaptó su novela para la pantalla chica. Se acaba de lanzar un video de YouTube en el que el autor explica por qué decidió adaptar su propia novela.

Lo que dijo es una variante de algo que ya había dicho en otras ocasiones. Es su novela favorita y además es una historia muy personal porque esta vinculada con el accidente automovilístico que casi le quitó la vida en 1999 y un ataque de neumonía que le dio en el 2002. Ese incidente marcó un antes y un después en su carrera como escritor, pero también lo inspiró a reflexionar sobre cómo sería la vida de su esposa sin él. Aquí pueden leer en español lo que dijo y ver el video:

Lisey’s Story es mi favorita. Siempre lo ha sido. En su centro, es una historia de amor. Es la historia de la valentía de una mujer, quien haría lo que sea para salvar la vida y la cordura de su marido. Lisey es una cosa diferente para mí. Está muy cerca de mi corazón. Yo tuve neumonía en el año 2000 y estuve a nada de morirme. Cuando regresé a casa del hospital, mi esposa había limpiado mi estudio y yo pensé: ‘Me he muerto. Yo soy un fantasma’. La idea de Lisey’s Story vino de eso. Particularmente, de la idea de que cuando los escritores inventan cosas ellos se van a otro mundo.

Hay que recordar que ya muchas veces el autor de Maine ha dicho que ése es uno de sus libros favoritos por esa misma razón. Es su novela más personal porque en un sentido retrata el lengua secreto que puede existir en los matrimonios y el que probablemente existe en el suyo.

En una entrevista en 2017 ya había dicho que quería que esa novela en particular fuera adaptada como serie de televisión en contraposición con una película porque así iba a haber más espacio para desarrollar la historia como es debido.

Oh, hombre. Lisey’s Story, yo pienso. Lisey’s Story es mi libro favorito y me gustaría verlo adaptado, especialmente ahora que hay está apertura en los servicios de streaming e inclusive en los canales de cable. Hay más libertada para hacer cosas ahora y cuando haces una película de un libro, hay esta cosa que yo llamo el síndrome de sentarse en una maleta. Esto es cuando tratas de guardar toda tu ropa en la maleta y ésta no cierra, así que te sientas en ella hasta que lo logras. A veces cuando estas en el carrusel de equipaje se abre y tu ropa sucia termina por todas partes. Así que es difícil tomar un libro que es muy repleto y tiene todas las llantas girando y hacerlo funcionar en 2 horas con 10 minutos. Pero en una serie de televisión tiene 10 horas. Así que siempre está la posibilidad de hacer algo como The Handmaid’s Tale, que es extraordinaria.

Dicho de otra forma, Stephen King ya llevaba un tiempo con la espinita de hacer este proyecto. Por eso no es raro que él mismo haya decidido ser el que tuviera el honor de adaptarlo para un servicio de streaming.

