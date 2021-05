Henry Cavill y Chris Hemsworth estarían peleando por el papel de He-Man

A estas alturas todos sabemos que Henry Cavill es un gran fanático de la cultura pop, ya que siempre está en busca de los papeles fantásticos más espectaculares. Interpretó a Superman en el Universo Extendido de DC y es Geralt de Rivia en The Witcher - 67%, esto gracias a su obsesión con The Witcher 3: Wild Hunt, el popular videojuego de CD Projekt RED. Y tal parece que ahora tiene un nuevo objetivo en mente. Un nuevo rumor sostiene que el actor de 37 años quiere interpretar a He-Man en la adaptación live-action de Sony sobre Masters of the Universe, pretendiendo pelear el rol con Chris Hemsworth.

No te pierdas: Fans opinan que Henry Cavill debería dejar DC y unirse al MCU porque lo tratarían mejor

Aunque Henry Cavill ya había ganado popularidad gracias a la serie The Tudors, fue con El Hombre de Acero - 55% que ganó fama mundial y pronto pasó a ser uno de los actores más querido del medio por sus modales amables y gran atractivo. Pero el buen Henry tiene la mira sobre otro papel que le daría punto entre los seguidores de los personajes más espectaculares.

De acuerdo con la información de Giant Freakin Robot, Cavill estaría peleando por el papel de He-Man en Masters of the Universe. Los rumores señalan que Chris Hemsworth es el favorito en estos momentos, sin embargo, Henry estaría presionando con tal fuerza al estudio que podría hacer realidad su sueño de cargar con la Espada de Poder. ¿Será posible que tome semejante responsabilidad en su manos?

Hace meses se sabía que Noah Centineo había tomado el papel de He-Man para la adaptación, sin embargo, a finales de abril se anunció que abandonaba el proyecto, dejando a Masters of the Universe a la deriva una vez más. Está claro que ser Adam no es cualquier cosa, y quien tome el rol debe ser un actor muy capaz de cumplir con todos los requerimientos. ¿Una producción así podría convertirse en éxito en estos tiempos?

Te invitamos a leer: Henry Cavill arremete contra quienes se entrometen en su vida amorosa/privada

En días anteriores, Netflix compartió las primeras imágenes de Amos del Universo, la serie animada que está desarrollando para su plataforma. El material fue liberado por Entertainment Weekly y vaya que contará con algunas estrellas notables en los papeles principales. Chris Wood será He-Man, Kevin Conroy será Mer-Man, Sarah Michelle Gellar será Teela, Mark Hamill será Skeletor, Lena Headey será Evil-Lyn y Alicia Silverstone será la Reina Marleena. Por el momento no se ha confirmado una fecha de estreno pero se sabe que los ocho capítulos de la primera temporada llegarán en algún punto de 2021.

Henry Cavill tiene en puerta la segunda temporada de The Witcher en Netflix, misma que se vio retrasada durante un largo tiempo debido a la pandemia de coronavirus y a que el actor tuvo un severo accidente en el set durante las grabaciones de diciembre. El rodaje terminó a principios de abril y tan solo es cuestión de tiempo para que el gigante rojo del streaming confirme la fecha de estreno; los seguidores de la fantasía épica están ansiosos por saber sobre las nueva aventura de Geralt en El Continente, tan solo esperamos que sean mejores (y mucho más organizadas) que las observadas en 2019.

Por otro lado, hay quienes no pierden la esperanza de ver a Henry Cavill como Superman en el Universo Extendido de DC, por desgracia, cada vez es menos probable que Warner Bros. decida llamar al actor para hacerlo volver. A pesar del éxito obtenido por La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, parece que el estudio quiere seguir adelante con sus propios planes de superhéroes. ¿Cuál será el siguiente gran proyecto de Henry en la pantalla grande? Su próximo personaje lo está esperando.



También puede interesarte: Crítico califica El Hombre de Acero como una película que “carece de corazón” y los fans reaccionan