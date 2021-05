Jefe de The CW explica por qué el Episodio piloto del live-action de Las Chicas Superpoderosas será regrabado

Una de las noticias más sorpresivas de ayer es que el episodio piloto de Las Chicas Superpoderosas iba a tener que ser regrabado. En ese momento no se dieron más detalles sobre qué pasó. Algunas personas lo vieron como una mala señal. En sí, el icónico programa de Cartoon Network no es un programa que sea sencillo de adaptar a live-action. La sinopsis que se conoce explica un poco por qué tomaron una decisión tan arriesgada: “Tres mujeres en sus veintes con poderes y desilusionadas que solían luchar juntas contra el crimen, ahora se resienten de haber perdido su infancia y se enfrentan a la elección de reunirse ahora que el mundo las necesita”. Eso hace pensar que The CW quiere hacer una reinterpretación posmoderna y más oscura de este clásico infantil y del género de superhéroes en general. Vamos a pasar de tener a unas chicas alegres a tener unas mujeres de veintitantos que está desilusionadas por la vida, como la mayoría de las personas de esa edad, en realidad.

Suscríbete aquí a Disney Plus

La serie es producida por Greg Berlanti . Este productor ya tiene experiencia en crear versiones oscuras y posmodernas de clásicos de la infancia. Él es productor ejecutivo de Riverdale - 100% y El mundo oculto de Sabrina - 75%. Ambos programas son versiones más oscuras y edgies de programas con los que muchos crecieron. Lo interesante de hacer esto es que si bien se apela a la nostalgia también se moderniza al programa para llamar más la atención de los adultos que probablemente van a estar interesados en verlo. Todo parece indicar que ésa es justo la intención al hacer este programa, pero al parecer no es un trabajo tan sencillo hacer esto con Bombón, Burbuja y Bellota.

Mark Pedowitz, el jefe de The CW, dio una conferencia de prensa para explicar lo que ocurrió con el piloto (vía Comic Book). Al parece simplemente se debió a que no todos los pilotos pueden convencer al estudio a la primera. Él dijo que tiene fe en todos los involucrados y que hay suficientes elementos para pensar que si lo vuelve a trabajar puede salir algo mejor:

También puede ser de tu interés: Episodio piloto del live-action de Las Chicas Superpoderosas será regrabado

La razón por la que hacemos pilotos es porque algunas veces las cosas salen, y esta fue una de esas veces. Nosotros creemos por completo en el elenco. Nosotros creemos en Diablo Cody y Heather Regnier, las guionistas. Nosotros creemos en los auspicios de Greg Berlanti y de Warner [Bros. TV] Studios. En este caso el piloto no funcionó, pero hemos visto suficientes elementos en él, así que queremos intentarlo otra vez. Así que por eso no queríamos continuar con lo que teníamos. Tonalmente se sentía un poquito exagerado. No parecía que estuviera tan anclado en la realidad como pudo haberlo estado. Pero de nuevo, tú aprendes cosas cuando las pones a prueba. En este caso, nosotros sentimos que teníamos que dar un paso para atrás y regresar a la mesa de dibujo.

Ese tono exagerado hace pensar que él resultado tal vez todavía se sentía algo caricaturesco contrastando con lo que en realidad quieren hacer. Es bueno que se tomen con calma las cosas para tratar de crear una serie que tenga el tono que en realidad están buscando.

Hay ocasiones en las que el programa hubieran sido un rotundo fracaso si no hubieran hecho eso. El ejemplo más clásico es el piloto de Game of Thrones - 59%. Según se ha dicho en múltiples ocasiones era un desastre. Por suerte HBO decidió no descartar el proyecto con ese piloto y darle otra oportunidad. El resultado de esa decisión es algo que todos conocemos. Uno de los programas más emblemáticos en la historia de ese canal.

Sólo queda esperar que el segundo intento si logra satisfacer a The CW. De no conseguirlo es posible que cancelen todo el proyecto o que despidan a algunas de las mentes creativas detrás de él.

Continúa leyendo: Las mejores superheroínas del cine y la televisión