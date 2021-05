Cilian Murphy está dispuesto a regresar para Exterminio 3

Han pasado casi 20 años desde que debutó Exterminio - 87%. El filme, uno de los primeros de Danny Boyle y escrito por Alex Garland, es uno muy conocido y recordado por los amantes de los muertos vivientes. Ha habido algunas pláticas sobre una potencial tercera parte y ahora el actor Cillian Murphy, quien fue el protagonista de la original, dice que estaría dispuesto a volver si se lo pidieran.

En entrevista con CinePOP, el actor Cillian Murphy explicó que, de presentarse la oportunidad, le encantaría volver para Exterminio 3. Estas fueron sus breves, pero precisas, palabras: “Jamás diría nunca. Me encantó hacer esta película. Fue hace mucho tiempo. Pero sí (me gustaría volver)”. ¿Qué tan posible es una tercera parte? En 2015, el guionista Alex Garland, quien escribió la primera, dijo que ya se había reunido con Boyle para planear la película y explicó esto a IGN:

Acabamos de empezar a hablar de ella seriamente. Tenemos una idea. Danny y Andrew (McDonald, el productor) y yo hemos tenido conversaciones serias sobre ellos, entonces es una posibilidad. Es complicado. Hay un montón de razones por las que es complicado y que son aburridas, así que no hablaré de ellas, pero hay una posibilidad. Es más bien como 28 Meses Después que 28 años después. Veintiocho te da más para hacer.

Eso último lo dice en referencia al título original en inglés del filme 29 Days Later. En caso de que nunca la hayan visto, la película narra la historia de un paciente en coma que despierta casi un mes después de que el brote de un virus haya arrasado Londres y ha provocado la caída de la civilización. Murphy (El Origen - 86%, Batman Inicia - 84%, Peaky Blinders) es el protagonista y quien debe encontrar su camino entre los despojos de Reino Unido y los peligrosos personajes que han sobrevivido.

No obstante, en 2018, también Garland dijo que dudaba de que la película fuera a suceder, aunque los planes existían. Desde entonces, no hemos tenido más información sobre la posible tercera entrega más que un breve comentario en un perfil que hizo el diario The Independent sobre el director Boyle en donde mencionan que sigue trabajando en Exterminio 3. Habrá que ver si pronto recibimos más noticias.

No es extraño que un proyecto se retrase, particularmente cuando su equipo creativo está tan ocupado. Boyle iba a dirigir la vigésima quinta película de James Bond, pero abandonó ese proyecto tras diferencias con los productores. De manera similar, fue apenas el año pasado que Garland estrenó Devs - 83%, una serie original para Hulu sobre un grupo de diseñadores web que trabajan con computadoras cuánticas. Pero con lo populares que están resultado las secuelas tardías, no cabe perder la esperanza.

De momento, Murphy no solamente ha ganado una gran recepción por su serie Peaky Blinders, sino que ha regresado al género del horror con Un Lugar en Silencio Parte II - 85%, en donde interpretará a un nuevo personaje con el que los protagonistas de la primera se encontrarán. Esto mientras intentan sobrevivir a los extraños monstruos asesinos que han invadido el planeta. Esta película llega a cines el próximo 9 de junio.



