Last Night in Soho, protagonizada por Anya Taylor-Joy, estrena un nuevo y aterrador trailer

Luego de triunfar en su papel de Beth Harmon en la exitosa miniserie de Netflix, Gambito de Dama - 93%, la actriz de origen argentino británico, Anya Taylor-Joy (La Bruja - 91%, Fragmentado - 75%), se prepara para el estreno de su próxima película, Last Night in Soho, una aterradora cinta escrita y dirigida por Edgar Wright (Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%, Una Noche En El Fin Del Mundo - 89%), programada para llegar a los cines en octubre de este año.

Te puede interesar: Anya Taylor-Joy obtiene ideas para la segunda temporada de Gambito de Dama en Saturday Night Live

A meses del estreno de esta nueva película, hoy, Focus Features, el estudio encargado de la distribución, ha lanzado un nuevo y aterrador trailer que, sin duda, atraerá la atención de los fans de la actriz, del cineasta y de los amantes del género de terror.

Last Night in Soho sigue a una joven apasionada del diseño de moda que repentinamente es transportada a la década de 1960 en Londres, donde se encuentra con su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Sin embargo, en esos años y en esa ciudad nada es lo que parece y el tiempo comienza a desmoronarse en sombrías consecuencias. A continuación presentamos este nuevo trailer:

Además de Taylor-Joy, la cinta de Wright tiene como coprotagonista a Thomasin McKenzie, quien recientemente triunfó en Jojo Rabbit - 75% y en Los Bandidos de Kelly - 67%. Matt Smith (The Crown - 90%, Su Casa - 100%), Diana Rigg (Una Razón Para Vivir - 67%, Al Otro Lado Del Mundo - 74%) y Terence Stamp (Ojos Grandes - 72%, Operación Valquiria - 62%) completan el reparto de este aterrador thriller psicológico.

En el primer teaser que se lanzó apenas el fin de semana, aparecían las actrices principales, Taylor-Joy y McKenzie, en una mezcla de distintos escenarios con luces neón y mostrando una conexión que acompaña a sus personajes a lo largo del tiempo; sin embargo, no mucho de la trama quedó claro.

Te recomendamos: Las películas de terror más esperadas de 2020

Aunque el nuevo trailer tampoco revela mucho del misterio que esconde la película, se puede ver que Eloise, la joven apasionada por el diseñadora de moda, tiene una especie de sexto sentido para su profesión y se siente algo abrumada, hasta que una noche al dormir viaja a la década de 1960 para darse cuenta que allá es vista como Sandy, la aspirante a cantante interpretada por Taylor-Joy.

De esta manera, ambos personajes están unidos y muestran su conexión en los distintas décadas en las que se encuentran, sin embargo, más que un viaje lleno de fantasía, podría resultar en una experiencia aterradora, pues Eloise comienza a ver los estragos que vivir como Sandy en los 60 le han hecho a su cuerpo e incluso como la personalidad de esta la han comenzado a afectar en este tiempo.

Hacia el final del trailer de poco más de dos minutos de duración, Eloise es amenazada por personajes espeluznantes y se le ve huyendo en distintas ocasiones, pero, al parecer, no habrá escapatoria. Last Night in Soho no solo sorprenderá por su trama, sino también por su fotografía, montaje y actuaciones, por lo que la propuesta de Wright para el otoño, que ya ha sido retrasada en diferentes momentos por la pandemia de COVID-19, sin duda, será una gran experiencia.

No te vayas sin leer: Las películas más esperadas del 2021