Salma Hayek dice que la diversidad en Eternals no es forzada

La diversidad es un tema que suele causar polémica, principalmente cuando un personaje muy querido no es interpretado por una persona que pertenezca a la misma etnia que el original. Entre los ejemplos más recientes están el de La sirenita, remake live-action del clásico animado, y el anuncio de un Superman negro qué tendrá su propia película en el futuro. La inclusión de actores diversos no sólo es una respuesta al racismo que imperó en Hollywood en toda su historia, también es un intento por reflejar mejor cómo está compuesta la sociedad estadounidense.

Eternals, película de Marvel Studios programada para ser estrenada el año pasado, llegará por fin este noviembre, y después de presentar su primer tráiler tiene muy emocionados a los fans. Una de las razones por las que ha llamado la atención desde que fue anunciada hace años, es la diversidad de su elenco, que además de contar con varias mujeres y actores de color, presentará en la historia al primer personaje gay importante en la franquicia (el primero fue un personaje secundario de Avengers: Endgame - 95%).

Pero quizá lo más sorprendente con Eternals es que los personajes principales han sido modificados drásticamente y no han aparecido muchas quejas al respecto, lo cual podría deberse a que los Eternos no provienen de un cómic tan popular como Spider-Man o los X-Men. En la obra original de Jack Kirby la mayoría de sus superhéroes eran hombres blancos y en la cinta eso ha cambiado en muchos sentidos.

En una entrevista con Variety, la actriz mexicana Salma Hayek, quien interpreta a Ajak (un hombre en los cómics), dijo que el tema de la diversidad está muy bien justificado y no se siente forzada en la película de Chloé Zhao. La cineasta china ganó el Oscar a Mejor Director por Nomadland - 100% en la última entrega de los Premios de la Academia. Estas fueron las palabras de la actriz (vía Screen Rant):

Creo que mucha gente se verá reflejada y eso es importante y eso es lo que importa. No es diversa por ser diversa. Es la forma en que eligió a cada uno de nosotros lo que realmente crea una familia para el propósito de los Eternos. A los efectos de la película. No se siente forzado.

Otro ejemplo de adaptación de cómic donde se cambió la etnicidad de los personajes principales y no hubieron quejas es The Umbrella Academy - 67%, serie de Netflix basada en las historietas de Gerard Way, con la diferencia de que en la obra original todos eran blancos. De hecho, cambiar la etnicidad tuvo mucho sentido en ese caso, porque los héroes nacieron en diferentes partes del mundo.

En 2017 Hayek se expresó con frustración en una entrevista por la poca diversidad en los Premios Óscar, pero en los últimos tres años las cosas parecen estar cambiando en una buena dirección. En 2020 la ganadora a Mejor Película fue Parásitos - 100%, una cinta surcoreana; y en 2021 el premio fue para la directora china Chloe Zhao.

Además de Eternals, este año tendremos los lanzamientos de Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y Spider-Man: No Way Home. El 2020 fue un año histórico para el Universo Cinematográfico de Marvel pues en más de una década no había pasado ni un solo año sin que se estrenara al menos un largometraje de la franquicia. En 2021 los fans comenzaron disfrutando de las series de Disney Plus WandaVision - 95% y Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, en junio tendremos Loki.

Eternals llega a los cines el 5 de noviembre y parece que iniciará una nueva etapa para Marvel Studios, con nuevos personajes y enemigos cósmicos de los que sólo habíamos tenido breves adelantos en las tres fases anteriores.