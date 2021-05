Amazon está cerca de comprar MGM, y con ello James Bond, por una cifra extraordinaria

Hace unos días les contamos que hay fuertes rumores de que Amazon quiere comprar por MGM por $USD 9 000 millones de dólares. Es una cifra en verdad absurda, pero así lo reportó Variety. En contraste Disney pagó por Lucasfilm y Marvel $4,000 millones, por cada uno. Esta cifra es prácticamente el doble. Seguramente se han de estar preguntando: ¿Por qué Amazon querría desembolsar tanto dinero por este legendario estudio? La mayoría piensa que esto se debe en mayor o menor medida a James Bond. No podemos negar que esto le generaría una gran cantidad de ganancias en cines y una gran cantidad de suscriptores en su servicio de streaming. La franquicia del agente 007 es sin duda una de las más icónicas de la historia del cine.

Ahora ha salido más información respecto a esta posible compra. The Wall Street Journal (vía Screen Rant) ha revelado que las negociaciones están a punto de culminar en un trato por casi USD$9000 millones de dólares. Las fuentes cercanas a esta situación han mencionado que es muy probable que este trató se vaya a realizar en los próximos días. Aún no es un hecho, porque, de ser cierto, aún tiene que ser aprobada la compra y demostrado que no es una situación monopólica. Aquí lo que dijo el medio en tuit:

Última hora: Amazon está a punto de completar un trato para comprar el estudio de Hollywood MGM por casi USD$9000 millones de dólares, la gente cercana a la situación así lo ha dicho, con un acuerdo que podría llegar tan pronto como esta misma semana.

Amazon Prime Video no se ha convertido en el rival de Netflix que Disney Plus y HBO Max han conseguido ser en poco tiempo. Un movimiento así de agresivo es señal de que quieren llegar a serlo sin importar qué. Todo lo que han invertido en la futura serie de El Señor de los Anillos es una prueba de ello. Este servicio de streaming necesita algo equivalente a Game of Thrones o Stranger Things - 76% urgentemente. Es decir algo que atraiga más suscriptores. Han tenido suerte en los últimos tiempos con el género de superhéroes gracias a The Boys - 95% e Invencible - 100%, pero este trato es una señal de que quiere diversificarse y atraer a un público más variado y amplio.

Con los problemas que ha traído la pandemia a los estudios, se vuelve aún más probable la compra porque sería muy difícil que un estudio se niegue a recibir una cifra de tal magnitud en tiempos de crisis.

Hay que recordar que MGM entró en bancarrota hace una década por lo que sus dueños actuales son fondos de cobertura y compañías tenedoras que parecen estar interesadas en vender. Esto por supuesto hace que el asunto tenga un nivel de complicación mayor que comprar un estudio que sólo tiene un dueño, pero dudamos que esto detenga a Jeff Bezos.

Por otra parte, hay que recordar que recientemente se reveló por qué la serie de El Señor de los Anillos tiene un presupuesto tan sorprendentemente alto:

El mercado está loco, como pudieron ver con el trato de Entre Navajas y Secretos. Esta es una temporada completa de una enorme serie enfocada en crear un mundo. El número es un encabezado sexy o un encabezado loco al que es divertido darle click, pero realmente está construyendo la infraestructura de lo que va a construir a la serie por completo. Pero este es un mundo loco y varias personas en este Zoom, sobre todo Bela y yo, hemos estado en situaciones de subasta en las que las que el precio empieza a subir muchísimo. Hay muchas pretensiones y tenemos que tomar decisiones en lo que respecta a cuando estirar [el presupuesto] y en qué momento poner un alto. En lo que se refiere a ¿cuánta gente debe ver El Señor de los Anillos? Muchísima. Una gigantesca audiencia global tiene que aparecer para este evento televisivo y tenemos la confianza de que eso va a ocurrir.

