Battinson forever: Robert Pattinson firma contrato múltiple con Warner Bros

Ahí vienen las franquicias: el actor Robert Pattinson ha firmado un contrato exclusivo para desarrollar futuras películas con Warner Media. Esto quiere decir que, ahora como productor, el intérprete tendrá podrá llevar a los ejecutivos del estudio diferentes proyectos para cualquiera de sus divisiones, no sólo Warner Bros., sino también HBO y HBO Max. Esto llega a unos meses de terminar el rodaje de The Batman .

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Robert Pattinson podría haber encontrado un hogar para sus esfuerzos creativos con Warner Media. Como productor, tiene ahora un contrato de “first-look”, lo que quiere decir que deberá llevar sus ideas a cualquiera de las divisiones de ese conglomerado para ver si ellos deciden desarrollarlas con él. Esto revela que ambas partes han tenido una grata experiencia colaborando juntos. Esto dijo él en un comunicado sobre el anuncio:

Warner Bros Pictures y HBO han sido siempre sinónimos con el cine más innovador. Estoy emocionado de trabajar con ellos para descubrir las más emocionantes nuevas voces en cine y televisión y ayudar en llevar sus visiones a la vida. He amado trabajar con el estudio durante años y tengo mucho respeto por su dedicación, su entrega y voluntad para tomar riesgos y su deseo por empujar los límites creativos.

Como saben, Pattinson es la estrella del siguiente reboot de la saga de Batman. El actor fue elegido por el director Matt Reeves para protagonizar su película sobre el murciélago. Aunque originalmente se sabía de planes para una trilogía, oficialmente las cosas se están tomando con cuidado y se ha hablado de una historia única. No obstante, este nuevo contrato podría indicar que, en efecto, el intérprete está muy contento con el equipo que produjo esa cinta.

Esta clase de contratos no son extraños. Con frecuencia, productoras ficha así a talentosos guionistas y productores para asegurarse de tener contenido original y nombres famosos que saben que les conseguirán taquilla, seguidores o suscriptores. Este nuevo trato entre Pattinson y Warner suena muy similar al que firmó J.J. Abrams y por el que está produciendo el próximo reboot de Superman y una serie de shows para HBO Max.

No hay indicios de que en el caso de Pattinson se vaya a limitar a DC. El actor se ha alejado de grandes producciones desde el mal rato que pasó tras ser el protagonista de la saga de Crepúsculo. No obstante, parece que se ha abierto a la posibilidad de hacer más películas de franquicia en los últimos años, pues no sólo aparecerá en The Batman, sino que también tuvo un papel principal en Tenet - 83%.

¿Qué nos depara la carrera de Pattinson? El actor ha dado sorpresas muy gratas con filmes como Good Time: Viviendo al Límite - 90% y El Faro - 96% por lo que sólo cabe imaginar que elegirá proyectos muy selectos ahora como productor y que el respaldo de un imperio mediático como el de Warner no le hará mal a lo que sea que decida hacer después de ponerse la capa del murciélago. The Batman llegará a cines en marzo de 2022, por lo que no queda más que esperar a ver si el furor por su versión del justiciero lo incentiva a crear más proyectos dentro del universo de DC.

