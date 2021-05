Anya Taylor-Joy obtiene ideas para la segunda temporada de Gambito de Dama en Saturday Night Live

El reconocimiento a nivel global que Anya Taylor-Joy logró gracias a Gambito de Dama - 93% fue sorprendente. La joven actriz sigue disfrutando de las mieles de la fama gracias a su trabajo con Netflix en una de las mejores series de 2020. Este fin de semana, Joy fue la gran conductora de Saturday Night Live, programa de comedia que se ha mantenido al aire desde 1975 y que cada fin de semana incluye a las estrella de la industria del entretenimiento más queridas. Durante un breve sketch "tras bambalinas", la intérprete de Beth Harmon recibió algunas ideas para la segunda temporada de The Queen's Gambit y vaya que son bastante creativas. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Anya Taylor-Joy sorprende en nuevo avance de Last Night in Soho

Gambito de Dama llegó a la plataforma de Netflix el 23 de octubre del año pasado y rápidamente se convirtió en uno de los productos más vistos. Anya Taylor-Joy ya era famosa por su trabajo en películas como La Bruja - 91% o Fragmentado - 75%, sin embargo, no podíamos asegurar que fuera una actriz realmente conocida entre las más altas esferas de Hollywood. Pero con la serie de la jugadora de ajedrez genio se unió a las grandes ligas y ahora es notada por absolutamente todo el mundo. El nivel de fama alcanzado por la joven de 25 años la hizo digna del puesto de conductora en la más reciente edición de Saturday Night Live con excelentes resultados.

En el sketch tras bambalinas de Saturday Night Live este 22 de mayo, observamos a Anya Taylor-Joy hablando en un principio con Kate McKinnon sobre algunas ideas para la segunda temporada de Gambito de Dama; conforme avanza el fragmento observamos que otros miembros del programa se lanzan sobre la actriz para proponer ideas completamente disparatadas para los nuevos capítulos, algunos con claras referencias a películas como Borat: Subsequent Moviefilm - 88% o Estafadoras de Wall Street - 92%, otros siendo completamente ridículos con el fin de divertir a los espectadores.

Te invitamos a leer: Destrozan a política mexicana por usar a Gambito de Dama para hacerse publicidad

Los títulos propuestos para los capítulos de la segunda temporada de Gambito de Dama (que obviamente jamás se harán realidad pero que nos dieron la oportunidad de ver a Anya Taylor-Joy caracterizada una vez más como Beth Harmon) son: Queen’s Eye for the Gambit’s Guy, Churstles (Hustlers+chess), Free Queenie, Queen’s Borat, Mr. Bean’s Gambit, Dairy Queen’s Damn Bitch and My Octopus’ Chess Teacher. Para el final del segmento Anya desecha todas las ideas, sin embargo, cuando se queda sola toma su teléfono celular, marca un número y dice: "Hey, Netflix. Tengo nuestra segunda temporada"

El último episodio de Satuday Night Live representa otro de los muchos triunfos recientes que Anya Taylor-Joy ha tenido en su carrera. Está claro que la joven intérprete todavía tiene mucho para demostrar al público; se ha convertido en una actriz sólida en Hollywood y tiene por delante muchos papeles importantes en producciones notables junto a directores muy reconocidos. Ya ganó su Globo de Oro por Gambito de Dama, ¿la veremos ganar en otras premiaciones de mayor impacto en la industria del cine y la televisión?

La siguiente película de Anya Taylor-Joy es Last Night in Soho, un thriller de horror dirigido por Edgar Wright en la que interpreta a Sandy, una joven de los años sesenta que parece ser mucho más perturbadora de lo que los primeros avances aparentan. En el futuro la veremos participar en The Northman, Canterbury Glass y el spin-off de Furiosa a cargo de George Miller, película de la que ya se siente muy orgullosa aunque los días de rodaje ni siquiera han comenzado; para Joy fue un honor haber sido escogida como la joven versión del asombroso personaje. La cinta todavía no tiene fecha de estreno.

También puede interesarte: Pedro Almodóvar habla sobre lo gratificante que es trabajar con Tilda Swinton