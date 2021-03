Un rumor indica quién interpretó a Linterna Verde (John Stewart) en La Liga de la Justicia de Zack Snyder

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% agregó a varios personajes que fueron eliminados en Liga de la Justicia - 41%, de Joss Whedon por el simple hecho de que estaban vinculados con los planes que el director tenía para las siguientes dos películas de su trilogía; en otras palabras, con su snyderverso, que todo parece indicar que ya no llegaremos a ver. El más prominente de todos ellos fue Darkseid. Su presencia permite entender perfectamente que es lo que está en riesgo en caso de que los protagonistas fracasen y hace que todo el arco narrativo de Steppenwolf tenga mucho más sentido porque ya sabemos que lo impulsó a viajar a la Tierra y qué tenía que perder de fallar su misión.

Algo muy llamativo es que varios de estos personajes que fueron eliminados y que pudimos ver en el Snyder Cut fueron interpretados por actores de color: Ryan Choi (Ryan Zheng), Elinore Stone (Karen Bryson), Iris West (Kiersey Clemons) y Martian Manhunter (Harry Lennix), Hay que recordar que el conflicto que ha tenido Ray Fisher con varios integrantes de DC Films, entre ellos Whedon, es por cuestiones raciales. De hecho, sí ha llegado a decir que la desaparición de todos estos actores fue intencional por parte del estudio. Es innegable que la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia es una película mucho más diversa, en el apartado racial, que la que pudimos ver en cines en 2017.

Como ya habíamos informado, en estos días Zack Snyder reveló, en una entrevista para Esquire, que hay otro personaje de color que el estudio no le permitió incluir en el Snyder Cut: el Linterna Verde John Stewart:

Ellos me pidieron, cuando vieron la película y se dieron cuenta de que había puesto [a Linterna Verde], que lo quitara. Entonces les dije que yo pensaba renunciar si trataban de eliminarlo. Pero me sentí mal. La verdad es que no quería que los fans no tuvieran su película sólo por la postura que yo pensaba tomar. El Linterna Verde era John Stewart. Y eso también era parte del asunto. No quería quitar a una persona de color de la película. No lo iba a hacer, pero sentí que estaba bien tener al final a Harry Lennix interpretando a Martian Manhunter.

Nos perdimos de tener a este Linterna Verde, quien no sea lector de cómics probablemente lo recuerde por la caricatura Justice League (2002-2004), pero en su lugar pudimos tener a Martian Manhunter.

Ahora la página FandomWire dice que sus informantes de confianza le han revelado quién habría interpretado a este personaje en la escena que Snyder se vio forzado a eliminar: Trevante Rhodes. Este actor es mucho más conocido por haber protagonizado Luz de Luna - 98% y sus papeles en cintas como Bird Box: A Ciegas - 66%, El Depredador - 41% y recientemente en The United States vs. Billie Holiday - 60%.

Lamentablemente esta es información que no ha sido confirmada. Por el momento no tenemos manera de saber si es verdad o no. Lo que sí sabemos es que ya en el 2017 corría el rumor de que él iba a interpretar al personaje en los planes originales que tenía Zack Snyder para Liga de la Justicia y luego se dijo por ahí que era un candidato a interpretarlo en la película Green Lantern Corps, que se tiene planeada como un reboot de la franquicia, tras la terrible Linterna Verde - 26% protagonizada por Ryan Reynolds. En ese período MTV News le preguntó a Rhodes sí algo de esto era verdad a lo que respondió, con una cierta sonrisa:

No lo sé

Lo más probable es que este rumor sea una extensión de lo que ya se decía desde entonces. Esperemos que en próximos días se haga una revelación, si no hay un acuerdo de confidencialidad que lo impida, de quién interpretó al personaje en esa escena que Warnes nos impidió ver.

