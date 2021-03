Pedro Pascal estaría buscando mayor representación LGBT en The Mandalorian

Pedro Pascal es uno de los actores más queridos del momento, todo gracias a su participación en importantes series y películas de Hollywood que han pasado a ser grandes productos de consumo. Una de sus más recientes es The Mandalorian - 91%, la propuesta de Lucasfilm que tiene a los fans de Star Wars completamente encantados. Nueva información señala que el actor de 45 años está pidiendo al gigante del entretenimiento que coloque más representación LGBT en la aventura de Din Djarrin. Es bastante probable que la empresa del ratón termine escuchando su solicitud, su compromiso con la diversidad crece cada día.

The Mandalorian se pensó como una serie de aspiraciones moderadas, algo que probablemente no llegaría a superar en popularidad a las películas, sin embargo, el viaje interestelar de la pantalla chica fue un completo éxito, algo tan grande que ni el mismo Bob Iger se lo esperaba. La primera temporada de la serie fue buena, pero los números se dispararon todavía más con la llegada de la segunda en los últimos meses de 2020. Din y Grogu fueron la sensación en aquellas semanas, logrando acaparar la atención de las redes sociales y alzar las ventas de su merchandising en todas partes del mundo. Disney estaba encantado.

Ahora, el influencer de Daniel Richtman, quien a través de su perfil en Twitter y Patreon comparte todo tipo de rumores sobre las estrellas y los productos de Hollywood, y que en muchas ocasiones terminan haciéndose verdad, revela que Pedro Pascal estaría exigiendo a Disney un incremento considerables en el tema de representación LGBT. Parece que el actor está muy interesado en que este grupo en particular reciba la atención que merece en The Mandalorian, algo que no vemos a Disney hacer a menudo en sus productos más exitosos. Richtman sostiene que Pascal ha tenido conversaciones con los showrunners de la serie para introducir personajes queer, no-binarios y transgénero.

Recordemos que hace algunas semanas, Pedro anunció a través de redes la bienvenida a Lux Pascal, su hermana trans que por entonces confirmaba su verdadera identidad ante el mundo. Los fans del actor quedaron fascinados por el amor y aceptación que el intérprete mostró a Lux, ganando una vez más el corazón de las redes sociales y el favor de Disney. Es muy probable que su hermana pequeña sea la razón por la cual Pedro está tan interesado en ver representación LGBT en The Mandalorian, quiere hacer un mundo mejor para la comunidad a través de la diversidad en la industria del entretenimiento.

Lo cierto es que Lucasfilm se ha guardado bastante las oportunidades de tener representación LGBT en sus productos. Al menos en la pantalla grande, lo único que los fans han observado es el beso entre aquella pareja de mujeres durante los últimos minutos de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, escena que indignó a muchas personas en redes sociales debido a que fue algo muy corto y sin importancia, y no verdadera inclusión en pantalla. ¿El estudio se atreverá a cambiar de línea más adelante y a conceder a los seguidores de Star Wars protagonistas LGBT reales? Tal vez las siguientes películas nos sorprendan.

La tercera temporada de The Mandalorian no llegará pronto a la plataforma de Disney Plus, todavía no existe fecha de estreno; antes podríamos ver El libro de Boba Fett, la serie sobre el famoso cazarrecompensas y su protegida, Fennec Shand. En estos momentos se encuentra en grabaciones la serie de Obi-Wan Kenobi, misma que está siendo muy esperada por los fans, pues implica el regreso de varios personajes queridos en el fandom de Star Wars. Lucasfilm vio que la pantalla chica es un territorio conveniente para sus personajes, y es por eso que veremos muchos más productos bajo este formato.

