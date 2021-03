Joe Manganiello dice que los cimientos están puestos para una película de Deathstroke

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% le dio más tiempo para brillar a varios personajes que apenas y aparecieron en Liga de la Justicia - 41%de Joss Whedon . El más prominente de ellos fue Cyborg; pasó de ser un elemento secundario a ser el centro de la película. Tuvo un crecimiento y desarrollo que no nos imaginábamos viendo la película que se estrenó originalmente.

Otro personaje que tuvo un poco más de tiempo fue Deathstroke, interpretado por Joe Manganiello. En la versión de Whedon sólo apareció un instante, en la escena poscréditos, como un posible integrante del grupo de supervillanos de Lex Luthor. En el Snyder Cut tuvo más presencia en el epílogo. Lo vimos en la secuencia Knightmare como uno de los aliados de Batman. Esto por supuesto implicaba que iba a tener un rol más substancial en las secuelas.

Por otra parte, también se pudo ver un poco más de su escena con Lex Luthor; en ella el archienemigo de Superman le reveló a Slade Wilson la identidad de Batman. La importancia de esto es que estaba pavimentando el camino para la película de Batman, que iba a protagonizar y dirigir Ben Affleck , en la que Deathstroke iba a ser el villano. Como todo lo planeado para el Snyderverse, el futuro de esta película desapareció con la salida de Snyder de Liga de la Justicia y recibieron otra estocada mortal con el estreno de la versión de Whedon.

No fue la única película de Manganiello que no llegó a ser debido a esto. También había planes para una película centrada en Deathstroke y cuyo director pudo ser Gareth Evans, quien es famoso por The Raid - 85% y The Raid 2. Recientemente apareció como invitado en el podcast ComicBook Nation de Comicbook.com. Allí reveló que si Warner diera luz verde todo está listo para una película sobre Deathstroke:

Tú sabes todo eso… todos los cimientos [para una película de Deathstroke] habían sido colocados. Así que sabes está todo eso ahí y creo que realmente sería una pena si los fans no pudieran llegar a ver [la película] Me iría a mi tumba infeliz.

En ese mismo podcast habló de los planes que tenía para el personaje, la investigación sobre el mismo que hizo y la fe que Evans y él tenían en mente:

El estudio estaba cautivado con toda la investigación que estaba haciendo. Estaba empezando a construir al personaje y proponiéndoles ideas y creando un trasfondo para el personaje y un desarrollo. Pienso que muchas de las historias de los cómics de Deathstroke son muy descabelladas. Muy superheroicas. ¿Conoces el cómic en el que Deathstroke sostiene un submarino sobre su cabeza y luego lo arroja? Yo quería que él fuera humano y con los pies en la tierra. Así que comencé con el hecho de que es parte del ejército de Estados Unidos. Ok, ¿pero que parte? ¿de qué rama? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo su esposa? ¿Cuál fue la influencia de la Liga de las Sombras? ¿Por qué carga una espada? ¿Y cómo aprendió a usarla? Si eres parte del ejército, no andas por ahí con katanas. No es lo que hacen. Así que necesitaba construir esa parte de la historia. Le estaba dando verosimilitud y ellos lo estaban amado. Así que trabajé en eso durante seis meses. Al final de ese período, tuve una llamada de dos horas en Skype con Gareth Evans, con quien ya había hablado. Gareth y yo entramos en negociaciones con el estudio para hacer una versión más realista de Deathstroke. Hubiera sido casi como Deathstoke en The Raid 2. Hubiera sido una película de venganza con Slade, la máscara, el parche y cómo perdió a su hijo.

Por el momento, como todo lo demás que está vinculado con el Snyderverse, Warner no tiene ningún plan para esta cinta. Ya veremos si le hacen caso a Manganiello. Si esto no llega a ser, nos queda Deathstroke Knights & Dragons

