El cocreador del Soldado el Invierno tiene sentimientos encontrados sobre la serie de Disney Plus

Bucky Barnes es un personaje que fue creado por los legendarios Joe Simon y Jack Kirby para ser el leal compañero del Capitán América. Su primera aparición en los cómics fue en 1941. Entre los cuarenta y lo sesenta siguió apareciendo en cómics hasta que lentamente se desvaneció. En esa época quedó establecido que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Por mucho tiempo fue una de las raras ocasiones en que un personaje de cómics de superhéroes no es revivido para nada. En el 2005 esto cambió. Ed Brubaker y el dibujante Steve Epting comenzaron a trabajar en una nueva versión del cómic del héroe patriótico de Marvel. Uno de los elementos más recordados de esta serie es que en ella resucitaron a Bucky, pero no como el alegre secuaz de Steve Rogers, sino como un asesino entrenado por el gobierno. Sus aventuras con el capitán eran pura fachada. Igual que en las películas, se reveló que no murió. Su cuerpo fue encontrado, pero no por Hydra, sino por el gobierno soviético, quien le dio el nombre clave Winter Soldier, su brazo biónico y lo convirtió en un asesino para sus propios intereses.

De esa forma, Brubaker y Epting crearon la versión de este personaje que hoy amamos y conocemos y, en sí, la que hemos visto en el MCU a partir de Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% y ahora podemos ver en The Falcon and the Winter Soldier

En su últimos newsletter, Ed Brubaker ha revelado que ha caído víctima de lo mismo que le suele suceder a los que crean por encargo personajes para las grandes compañías de cómics como Marvel y DC; siente que ni él ni Epting han recibido el crédito que merecen por crear a este personaje. La principal consecuencia de eso es que la nueva serie le genera sentimientos encontrados:

Hoy el show de Falcon y el Soldado del Invierno debutó en Disney Plus, sobre el que tristemente tengo sentimientos encontrados. Estoy muy feliz por Sebastian Stan. Pienso que es un gran sujeto y el perfecto Bucky / Winter Soldier. Estoy contento de por fin verlo tener más tiempo en pantalla. Anthony Mackie es grandioso como Falcon. Todos a los que he conocido en Marvel Studios (incluyendo a Kevin Feige) han sido muy buenos conmigo… pero, al mismo tiempo… Mayormente, lo único que Steve Epting y yo hemos recibido por crear al Winter Soldier y su historia es un ‘gracias’ aquí y allá. A lo largo de los años se ha vuelto cada vez más difícil vivir con esto. He visto a los altos mandos del lado editorial tratado de tomar crédito de mi trabajo algunas veces, lo cual es muy mortificante (para dejarlo claro, no estoy hablando de Tom Breevort, quien fue un gran editor y una gran ayuda).

Todo eso no quiere decir que no esté agradecido con Marvel y el personaje por ayudar a catapultar su carrera a nuevos lugares, pero eso no quita la tristeza que siente y, por ello, que sea incapaz de disfrutar como debería el estreno de la serie y que sus fans le escriban para pedirle su opinión sobre ella:

Así que sí, sentimientos encontrados. Quizá siempre sea así, pero espero que no. Así es el trabajo por encargo. Honestamente estoy encantado de haber cocreado algo que se ha convertido en un parte tan grande de la cultural popular, o inclusive de la subcultura popular con toda la ficción slash que se ha escrito sobre Bucky y Steve. Mi tiempo escribiendo sobre el Cap fue uno de los más felices de mi carrera, ciertamente mientras hacía cómics de superhéroes. También, he tenido una gran vida como escritor y mucho de eso se lo debo al Cap y al Winter Soldier, quienes han traído a muchos lectores a mis otras obras. No puedo negar que me siento un poco mal del estómago cuando veo que mi inbox se llena de gente que espera comentarios sobre el show.

Estos son los gajes del oficio de crear personajes por encargo.

