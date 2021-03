Martin Kove revela por qué aceptó unirse a Cobra Kai y dice que John Kreese no es un villano

Durante años, Martin Kove ha sido reconocido como "el malo" de El Karate Kid - 90%, sin embargo, Cobra Kai demostró que en el personaje existe muchos más detalles para conocer. John Kreese volvió para la famosa serie de Sony y Netflix con resultados bastante positivos. Pero el actor de 75 años no está de acuerdo con que a estas alturas el público siga refiriéndose a John como el villano. Durante una entrevista con Page Six, el intérprete y artista marcial comparte su opinión sobre personaje; simplemente opina que se trata de una persona incomprendida pero que no es realmente malo.

Cobra Kai se estrenó como serie original de YouTube en 2018. Esta serie marcó el regreso de Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio). La rivalidad entre ambos personajes se mantiene treinta años después, y aunque han tenido sus altibajos, ambos parecen estar destinados a formar parte de la vida del otro para siempre. John Kreese también volvió después de mucho tiempo y se desempeñó como el principal antagonista de las temporadas 2 y 3, pero el actor no lo observa como a un villano. Kove declaró para The Hollywood Reporter en 2020 que puso una condición a los guionistas de Cobra Kai si es que querían verlo regresar:

Estaba bastante receloso de hacerlo como está escrito para las películas. Pero mi insistencia básica para los escritores fue: '¿Vas a escribir este personaje de manera vulnerable? ¿Le vas a dar algunas situaciones versátiles? Y lo hicieron... [Kreese] vive en un refugio porque no tiene dinero. Entonces [Johnny] lo sigue un día, y tienen una gran escena en el refugio donde yo me estoy lamentando y él también. Me lleva de regreso a Cobra Kai. Esto es después [del primer episodio de la segunda temporada], donde tuvimos una gran pelea, y lo tiré a través del cristal.

En enero de 2021, el actor completó sus declaraciones previas con algunas nuevas palabras para Page Six, reafirmando que solo le interesó tomar el papel de nuevo debido al trabajo de los guionistas, quienes se encargaron de deshacer su corte unidimensional.

Solo estaba interesado en hacer este papel si era un personaje multifacético. No lo veo como un villano. Lo veo como un personaje incomprendido. La gente realmente no odia a mi personaje, especialmente ahora que tienen una comprensión más completa de lo que lo convirtió en su forma de ser.

Barrett Carnahan, actor que interpreta al joven John Kreese en los flashbacks de la tercera temporada, cuando nos enteramos del complicado pasado del sensei en Vietnam, así como la pérdida de su querida novia, pidió al público que tenga mayor empatía con el personaje. Aquí sus palabras para SyFy a finales de enero.

Después de ver lo que le sucede en [sus primeros años], llegas a comprender que lo que este tipo ha visto y lo que ha experimentado podría potencialmente marcarle de por vida. Si estás en una situación en la que sabes que el peligro podría estar acechando a la vuelta de la esquina... golpearán primero, sin piedad.

La cuarta temporada de Cobra Kai todavía no tiene fecha de estreno, pero los fans esperan que llegue a la plataforma de Netflix a finales de 2021 o principios de 2022. La grabaciones ya se encuentran en marcha y muy pronto sabremos si el dojo con los estudiantes de Johnny y Daniel será capaz de derrotar al de John Kreese, ahora cargado con un buen puñado de bullies que buscan conflicto a la mínima provocación. ¿Quién triunfará en el siguiente torneo All Valley?

