El Snyder Cut ha revivido el eterno debate sobre quién es el mejor Batman

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% se centró más en desarrollar a Cyborg que a otros personajes. Esto no implica que el Batman interpretado no haya tenido más tiempo para brillar en las cuatro horas que dura esta versión de la película. Después de todo, el caballero de la noche ha sido uno de los elementos nucleares en la construcción del mundo de DC de Zack Snyder . En realidad es un personaje central de DC y punto. Por lo mismo, a lo largo de las décadas ha sido interpretado por diversos actores en el cine y en la televisión, incluyendo, por supuesto, a las series animadas. Eso se traduce en que uno de los debates más usuales es cuál de todos ellos ha sido el mejor Batman.

El estreno del Snyder Cut y el retorno de Ben Affleck como el héroe de Gotham City le ha dado nueva vida a esta eterna discusión. En el caso de este actor en particular, no falta el que lo haya ¿odiado o amado? porque el actor encarnaba el sufrimiento de ser un vigilante nocturno:





Ben Affleck es fácilmente mi Batman favorito en pantalla. Me encantaba como siempre se veía hinchado, enfermo y de mal humor Su constante expresión de “¿Qué acabas de decir?” Su patina nauseabunda de haber bebido café caliente muy rápido y después hacer volteretas. El resentimiento de un papa con custodia parental.

Ben Affleck is easily my favorite onscreen Batman. I love how he always looks bloated, sick and peevish. The constant expression of "What did you fucking say?" The nauseous patina of having drunk a whole hot coffee fast and then done somersaults. The resentment of a custody dad. pic.twitter.com/xR86Eb6pPk — The ASCII Shrugging Guy but Socialist ¯\_(ツ)_/¯🌹 (@calamityjon) March 22, 2021

No puede faltar el que piense que Michael Keaton sea el mejor gracias a las películas de Tim Burton :

La verdad. Las películas de Batman de Tim Burton son las mejores

Truth. The Burton Batman films are the best. https://t.co/1ZT9HCeaa3 — Peter M. Sullivan (@CitizenSullivan) March 22, 2021

Hay quien concuerda con eso, pero considera que no es el mejor Bruce Wayne:

Michael Keaton siempre será mi Batman favorito. Val Kilmer siempre será mi Bruce Wayne favorito. Sí hay una diferencia.

Hay quien no tuvo idea quién es su Batman favorito, pero concordó con que Val Kilmer es el mejor Bruce Wayne:

No estoy seguro de quién sería mi Batman favorito, ya que realmente dependería del tono de la película, pero concuerdo 100% en que Val Kilmer es en quien pienso cuando pienso en Bruce Wayne.

Not sure who would be my favorite Batman, as it really depended on the tone of the movie, but 100% agree, Val Kilmer was what I thought of when I thought of Bruce Wayne. — 💩 (@mre1480) March 22, 2021

Hay quien se ha decantado por George Clooney en Batman & Robin - 11%, aunque usted no lo crea:

Clooney es el mejor Batman con la mejor película. No está abierto a debate.

Clooney is the best Batman with the best movie. Not up for debate really. — Same Old C (@EyeLoveYouMe) March 22, 2021

También existe quien considera que fue mejor Bruce Wayne que Batman:

Clooney probablemente sea el mejor Bruce Wayne. Punto. El estaba fueeeera de su elemento como Batman, lo cual no es por completo su culpa. Esa película era demasiado ridícula.

Clooney might be the single best Bruce Wayne. Period.



He was waaaaay out of his element as Batman, which isn't entirely his fault. That movie was fucking ridiculous. — Chubby Cliff Booth (@TheArnold_SoM) March 22, 2021

Claro que hubo quien opinó que es Christian Bale:

Yo sigo pensando que Christian Bale es un mejor Batman que Ben Affleck.

I still think Christian Bale is a better Batman than Ben Affleck — imanisameera (@imanisameera) March 22, 2021

Hay quien apoyó irónicamente esta decisión por la capacidad de Bale para representar a un millonario sin escrúpulos, cosa que ya había hecho en Psicópata Americano - 67%:

Christian Bale es, de hecho, el Batman perfecto. Es el único capaz de usar tecnología digna del departamento de defensa sin ninguna repercusión: es una hoja en blanco con una personalidad aburrida.

Christian Bale is actually the perfect batman



he’s the only one who acts like a billionaire with the capability of spinning up DOD tech without any repercussions: a completely blank slate, dull personality https://t.co/hBAQGEu86T — mister movies pod cast! he exclaimed (@mistermoviespod) March 22, 2021

No puede existir este debate sin que alguien mencione a Adam West… si lo dicen en serio es algo más difícil de saber:

Christian Bale es genial y todo, pero… ¿El mejor Batman? Dejemos de faltarle el respeto a las leyendas. Lol

i mean christian bale is cool and all but the best batman!?!? let's stop disrespecting legends lol pic.twitter.com/9jlFov1pcB — xchrollox (@xchrollox2) March 22, 2021

Por último, estuvo presente el que sabe quién es el mejor Batman: el de Batman: La Serie Animada:

Todos ustedes pueden hablar de Christian Bale, Michael Keaton y Ben Affleck. Diablos, hasta pueden mencionar a Adam West, pero todos sabemos en nuestro corazón que el mejor Batman fue Kevin Conroy.

