Liberen el Ayer Cut se vuelve viral tras la revelación de que Warner no sacará la versión del director de Escuadrón Suicida

Tras el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, muchos fans se estuvieron preguntando si Warner tenía algún plan de sacar la versión de David Ayer del Escuadrón Suicida - 25%. Hoy la presidenta de WarnerMedia, Ann Sarnoff, reveló en una entrevista que no hay ningún plan para lanzar el llamado Ayer Cut.

Te recomendamos: Zack Snyder revela que el hijo de Superman y Lois reemplaza a Batman en su versión del DCEU

La primera vez que se supo de esta versión fue cuando el director tuiteó en octubre del año pasado para decir que había visto su corte y que era mucho que el que se lanzó en cines:

Aguanté los golpes como un buen soldado cuando la versión del estudio vio la luz del día. Es quien yo soy. Vi mi versión por primera vez desde que fue abandonada. Es simplemente sorprendente. ¡Oh Dios! Me sentí culpable por años como si hubiera sido mi error. No. Es tremenda. Es 100 % el tono del tráiler de la Comicon

I took the hits like a good soldier when the studio cut hit the streets. It’s who I am.

I watched my cut for the first time since it was abandoned.

It is f*cking amazing. On God.



I felt guilty for years like I f*cked. Nope. It’s fire. It’s the tone of the Comicon trailer 100% https://t.co/sFlFiGW5yN — David Ayer (@DavidAyerMovies) October 17, 2020

Recordando esto, no es para nada extraño que, tras enterarse de que Warner no tiene la menor intención de revivir su versión, David Ayer fuera directamente a Twitter para postear su contundente reacción:

¿Por qué?

Alguien que tampoco se tomó muy bien esta noticia fue Rob Liefeld , cocreador de Deadpool y de Cable:

Bueno, eso apesta

También lee: CEO de Warner rechaza restaurar el Snyderverse y el corte de David Ayer

Los fans, quienes quisieran que el Ayer Cut corriera con la misma suerte que el Snyder Cut, fueron inmediatamente a Twitter para hacer viral el hashtag #ReleaseTheAyerCut (Liberen el Ayer Cut). No es raro que hayan hecho esto, si tomamos en cuenta que la viralidad es lo que permitió que hayamos podido ver la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia - 41%.

Aquí les dejamos algunos tuits:

Uno de los mejores tráileres de películas basadas en cómics de todos los tiempos.

One of the best CBM trailers ever. #ReleaseTheAyerCut https://t.co/wJNT0JCU2V — Marcos Melendez (@MarcosMelendezV) March 22, 2021

Somos tendencia ahora. Conserven el impulso. Demuéstrenles que lo quieren

WE TREND NOW. Keep the momentum. Show them you want it. #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/ytTfAjthep — ReleaseTheAyerCut (@RTAyerCutSS) March 22, 2021

¿Son reales [el Ayer Cut y el Snyderverso]? ¿Acaso existen? Por supuesto que sí

Al afirmar directamente que no van a lanzar el corte de David Ayer del Escuadrón Suicidad, Warner Bros., sin darse cuenta, ha confirmado que el Ayer Cut en verdad existe

By outright saying they won’t release the David Ayer Cut of Suicide Squad, Warner Bros inadvertently confirmed that an Ayer Cut exists. #ReleaseTheAyerCut #RestoretheSnyderVerese pic.twitter.com/NTCvPtcHKa — Walt (@UberKryptonian) March 22, 2021

Viejo, no me interesa que no quieran el Ayer Cut. Esto es sobre integridad artística, algo que Warner Bros. no respeta. Esto es sobre un director al que le prometieron seguir su visión, pero en su lugar está fue echa trizas. Pónganse en su lugar. Hay que obtener justicia para David Ayer

Man, I don’t give af if you DON’T want the Ayer cut. This is about artistic integrity, something WB doesn’t respect. This is a director who was promised a vision but instead had it ripped to peaces, place yourself in his spot. Give justice for @DavidAyerMovies #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/lQjNyjquSW — WitFist is gone for a break. (@WitFist) March 22, 2021

Jared Leto es un joker fantástico y siempre lo fue

Jared Leto is a fantastic Joker and ALWAYS was#ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/U6saskDU4x — Anna (@RulersOfGotham) March 22, 2021

Felicidades, Ann Sarnoff. Acabas de hacer a un lado a uno de los fandoms más involucrados con una película de DC que existen. ¿Qué debemos hacer como respuesta? Yo sé qué. Hacer que #ReleaseTheAyerCut sea tendencia lo más pronto posible

Congratulations Ann Sarnoff. You just alienated the fanbase of one the most engaged DC film there is.



What shall we do in return? I know what @CutAyer would want.



Get #ReleaseTheAyerCut trending ASAP. pic.twitter.com/QFjgo4qQM6 — RestoreTheSnyderverse. #SnyderCut OUT NOW (@RestoreSnyder) March 22, 2021

Estoy muy agradecido con el hecho de que hayamos podido restaurar la visión de Snyder con La Liga de la Justicia de Zack Snyder y como consumidor quiero ver más de eso. Por tanto, seguiré apoyando y promoviendo a las cosas que amo y que me inspiran.

I’m grateful we were able to see Snyder’s vision restored with #ZackSnydersJusticeLeague and as a consumer I’d like to see more of it. As such, I will continue to support & promote the things I love and the things that inspire me. #RestoreTheSnyderVerse #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/90bDY8vN0p — Arctic Ninja Paul (@arcticninjapaul) March 22, 2021

Sigan peleando

El Escuadrón Suicida de David Ayer fue un claro caso de un estudio que no creyó en la visión de su director, sino prefirió imponer la suya. En su momento Margot Robbie, quien en esa película interpretó a Harley Quinn, lo dejó bien claro al hablar sobre lo que ella opina que debería ser el rol de un productor:

Una vez que decides quién es tu director y él tiene una visión, tu trabajo es permitir que llegue a buen término y sólo intervenir para que no se salga de curso. Creo que esa es la forma adecuada. Es lo que un productor debería hacer

Lamentablemente esta no fue la visión de los productores de la película de Ayer. Será cuestión de esperar para saber si Warner le dará una oportunidad al Ayer Cut.

También te puede interesar: Zack Snyder no cree que Ben Affleck quiera hacer alguna serie de Batman como precuela