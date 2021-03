Antony Starr, Homelander en The Boys, aprueba el Snyder Cut pero tiene algunas dudas

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% lleva varios días en la plataforma de HBO Max y en varias otras de todo el mundo. La película ha estado disponible para todos desde el 18 de marzo y los comentarios a su alrededor no dejan de ser positivos. Incontables estrellas de Hollywood ya la vieron, incluyendo a Antony Starr, famoso actor que en el último par de años saltó a la fama global gracias a su participación en The Boys - 95% como el desequilibrado Homelander. A través de redes sociales, Antony comparte su aprobación hacia el Snyder Cut pero también revela que guarda ciertas inquietudes respecto a la trama. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Zack Snyder's Justice League es una maravilla, eso no lo podemos negar bajo una circunstancia. El director supo darle su lugar de honor a lo superhéroes del Universo Extendido de DC con momentos inolvidables que para siempre quedarán en la mente y el corazón de los fanáticos. Supo honrar de la mejor manera a Cyborg y a The Flash, personajes que en la versión de Joss Whedon habían quedado reducido a meras apariciones sin importancia, el último como un ente del que solo se puede reír. Pero Snyder cambió para siempre la jugada y ahora los fans están orgullosos de que su corte final se esté convirtiendo en lo que tanto había soñado.

Por su parte, Antony Star publicó varios tuits sobre el Snyder Cut en lo que comparte su opinión y algunas dudas. Aquí sus contribuciones:

El Snyder Cut es superior.

Aunque no está desarrollado para cines o vejigas... Habría necesitado al menos dos pausas para orinar y una pausa para comer.

Y el cabello bajo el agua de Aquaman fluye y luce brillante.

Pero, ¿cómo hacen burbujas de aire en aguas profundas con su movimiento?

Estos son mis pensamientos finales sobre el tema del Snyder Cut, oh, y #ImNotWearingHockeyPads [referencia a Batman: El Caballero de la Noche debería] debería estar en todas las películas.

Los fans también dieron su aprobación a las palabras de Starr y agradecieron al actor por brindar su apoyo a la película. Aquellos seguidores más leales del director no han cesado en su lucha por pedir al público que renten la cinta y que no la vean de manera ilegal, esto con el objetivo de otorgar la mayor cantidad de dinero a Snyder por su trabajo... Y quién sabe, tal vez Warner, al ver el éxito de la película, se anime a producir alguna continuación en el futuro. Los fans seguramente tendrán mucho que ver con la posible llegada de alguna secuela más adelante.

Algo es definitivo, Zack Snyder's Justice League dejó muchas preguntas por el camino. Sí, la Liga de la Justicia se encargó de Steppenwolf y terminaron su vida justo enfrente de Darkseid y sus súbditos; pero el villano está ahí fuera en algún lugar del multiverso, pensando en su llegada a la Tierra para someterla y por fin hacerse con la ecuación anti vida. La nueva misión de los fans del director es clara, restaurar el SnyderVerse en Warner y continuar con la historia que Zack alguna vez quiso para los personajes que tanto ama. Muchos pensaron que su corte de Liga de la Justicia era algo imposible de hacer, pero finalmente se logró. A estas alturas todo puede pasar.

Máximas celebridades del cine de superhéroes, como los hermanos Russo y Matt Reeves, felicitaron a Zack Snyder por el estreno de su película; enviaron mensajes de apoyo al cineasta luego de haber padecido todo tipo de injusticia a manos de ejecutivos incompetentes y desgracias de la vida. Los personajes del Universo Extendido de DC todavía tienen un largo camino por delante, tan solo esperamos que Warner sepa manejar la situación y no tire por la borda los anhelos de los fans que, a pesar de los obstáculos, se mantienen fieles.

