Fans de Johnny Depp critican La Liga de la Justicia de Zack Snyder por tener a Amber Heard

Ya nadie puede negar que La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% fue un éxito, ha sido el tema de conversación desde antes de su lanzamiento en redes sociales y la crítica, para sorpresa de muchos, tuvo una respuesta mucho más positiva que la que tuvo con la mayoría de las entregas anteriores del DC Extended Universe (DCEU). Sin embargo, el estreno no estuvo libre de controversias, debido a que Amber Heard apareció en una nueva escena que Snyder grabó en octubre.

Heard, además de saltar a la fama mundial por su actuación como Mera en Aquaman - 73%, tiene una gran cantidad de haters por su pleito legal con Johnny Depp, su ex-esposo. El divorcio se debió a que ella lo acusó de violencia doméstica; pero eso no afectó seriamente al actor inmediatamente. No obstante, en cuanto el movimiento #MeToo cobró fuerza en octubre de 2017, las cosas se pusieron difíciles para Depp.

En 2019 el actor demandó por US$50 millones a Heard y ahora están a la espera de ese juicio que se pospuso hasta 2022. Aunque el primer juicio que peleó el protagonista de El Joven Manos de Tijera - 91% contra el diario británico The Sun lo perdió y le costó su papel de Grindelwald en la tercera entrega de Animales Fantásticos, para sus fans él ganó desde que publicó en Internet audios donde su ex-esposa admite que lo golpeó.

Ahora esos fans de Johnny Depp que lo consideran una víctima y a Amber Heard una abusadora están expresando su enojo contra Zack Snyder por no sólo haberla mantenido, sino haberle dado nuevas escenas en su corte de Liga de la Justicia. Incluso algunos que dicen haber amado esta nueva versión de la película, no están muy felices por la aparición de Heard.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder ya está disponible en HBO Max y para Latinoamérica está en diversas plataformas como Cinépolis Klic, Amazon Prime Video y Google Play. Si eres de los fans de Johnny Depp de los que no pueden ver a Amber Heard ni en pintura, no te preocupes, su aparición es de escasos minutos.

Olvidé que Amber Heard estaba en la Liga de la Justicia, ¡maldita sea! ¡Esperaba que Snyder la hubiera cortado de inmediato!

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está cancelada para mí, ¿por qué dejaron que Amber Heard apareciera en la película cuando torturó a Johnny Depp cuando estaban casados? DC apoya la violencia doméstica, por eso sus películas apestan.

Amber Heard está en la Liga de la Justicia de Jack Snyder (2021). Solo un recordatorio de que la cultura de la cancelación no es para el género femenino. Hipócritas.

Me saltaré todas las partes de Mera en Liga de la Justicia porque que se joda Amber Heard.

Cada vez que veo a Amber Heard en el nuevo corte de Snyder de la Liga de la Justicia, me hace pensar en cómo Johnny perdió todos sus roles y ella ganó todo por mentir sobre el abuso.

¿Alguien más se enojó porque olvidaron que Amber Heard estaría en la película de la Liga de la Justicia y pensaron seriamente en apagarla?

La peor parte de La Liga de la Justicia de Zack Snyder es que Amber Heard obtuvo más tiempo en pantalla ... de lo contrario, un definitivo paso hacia adelante.

Viendo La Liga de la Justicia de Zack Snyder el primer cuadro con Amber Heard ya me hizo enojar.

Entonces, ¿la abusadora Amber Heard está en la Liga de la Justicia? Gasté mis datos por tonterías.

Lo único que impidió que esta película fuera increíble fue la decisión de mantener a Amber Heard como Mera. Ella arruinó Animales Fantásticos. No dejes que arruine la Liga de la Justicia.

