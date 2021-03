Stranger Things: Primeras imágenes de la cuarta temporada

Luego de tres temporadas exitosas, la popular serie de Netflix, Stranger Things - 96%, se prepara para sorprender a todos con su cuarta entrega. Aunque aún no hay fecha programada para el lanzamiento de esta nueva temporada, pues las grabaciones han tenido que ser detenidas en múltiples ocasiones por la pandemia de Covid-19, nuevas fotos del set, que han circulado en internet, demuestran que la producción continúa (vía ComicBook.com).

Stranger Things se convirtió en un fenómeno televisivo desde su estreno en 2016. La historia está ambientada en un pueblo ficticio de Hawkins, en Indiana, Estados Unidos, durante los años 80, y comienza cuando un niño de doce años llamado Will Byers (Noah Schnapp) desaparece misteriosamente. Asimismo, Eleven (Millie Bobby Brown), una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin), amigos del niño desaparecido, y los ayuda a buscarlo.

Desde esta primera entrega, los críticos destacaron lo emocionante, triste y a veces terrorífica de la serie. Además, señalaron que es un digno homenaje a la televisión de la década de los ochenta. Para la segunda temporada, luego de que los protagonistas rescataron a Will del Upside-Down, una versión alternativa del mundo real, estos deben intentar volver a la normalidad, sin embargo, los acontecimientos de la primera temporada aún los persiguen.

En la tercera temporada, ambientada en el verano de 1985, los niños ya son adolescentes y se preocupan por cosas de esa edad, como andar de novios o salir a divertirse en lugar de jugar los juegos que acostumbraban de chicos. No obstante, el peligro acecha y cuando la ciudad se ve amenazada por enemigos viejos y nuevos, Eleven y sus amigos recuerdan que el mal nunca acaba; evoluciona.

Desde el estreno de la tercera entrega de Stranger Things - 76% en 2019, los fans se han preguntado cuándo llegará la cuarta temporada, sin embargo, la pandemia ha retrasado la producción y es probable que aún falte tiempo antes de ver a la pandilla nuevamente en acción. A pesar de esto, los más fieles seguidores de la serie podrán estar tranquilos, pues en internet han circulado imágenes que demuestran que las grabaciones continúan y que aunque sea tarde, la cuarta temporada llegará. A continuación te dejamos las fotos en cuestión:

NUEVAS FOTOS DEL SET... #StrangerThings4

NEW PHOTOS COMING FROM THE SET...😮🎬👽 #StrangerThings4 pic.twitter.com/h2YwjdpYb4 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021

TERMINARON DE FILMAR EN EL TRAILER PARK AYER…

THEY FINISHED FILMING AT THE TRAILER PARK YESTERDAY...🤩🎬👽 pic.twitter.com/dGN5Jxx6si — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021

NUEVAS FOTOS DEL SET DE STRANGER THINGS 4…

NEW PHOTOS FROM THE STRANGER THINGS 4 SET...😱📸👽 pic.twitter.com/VRRJgKmbDu — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 13, 2021

Como se puede ver, la serie de fotos del set muestran la ciudad de Hawkins, Indiana, ambientada en la década de los años 80, pero con un toque un poco oscuro y al revés. Varias estructuras en estas imágenes han sido tomadas por los zarcillos del misterioso Upside-Down. Esto no es una gran sorpresa, pues el Upside-Down ha sido un elemento básico de Stranger Things desde la primera temporada del programa, por lo que es seguro que se verá más sobre este en la cuarta entrega.

