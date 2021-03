Críticos acusan de hostigamiento a fans de Zack Snyder

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 80% está a punto de llegar a HBO Max pero en línea ya tenemos disponibles todas las críticas de los medios más famosos. Por desgracia, quienes se dedican a escribir reseñas de manera profesional se enfrentan una vez más a la ira de los fans del director, al menos aquellos que colocaron una calificación negativa a la película en páginas oficiales. A través de redes sociales, algunos de ellos han levantado la voz para exponer el acoso de los seguidores del cineasta, mostrando la cara más problemática del fandom. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

La crítica Hannah Woodhead compartió una crítica negativa de Zack Snyder's Justice League en Rotten Tomatoes y algunos fans le escribieron mensajes como: "Acabo de leer su reseña y quería ver al ser humano detrás de ella. Ahora todo tiene sentido. Come un poco de azúcar para que no te quedes tan amargada. Te deseo lo mejor", "Esto es lo que más me asusta de todo este lío. No quiero que los edgelords en Internet determinen mi entretenimiento. Su gusto apesta", "¡Vi esto y pensé lo mismo! Probablemente pensó que JL de 2017 fue la mejor película de superhéroes de la historia" y "Es una maldita perra. Las personas como ella no son críticas. Son trolls". Woodhead compartió la mala experiencia en Twitter.





Me encanta ser una mujer. Literalmente sólo haciendo mi trabajo.

love 2 be a woman literally just doing my job pic.twitter.com/FmBDNu4tfL — hannah woodhead (@thethirdhan) March 15, 2021

Otro usuario le envío el siguiente mensaje privado: "Acabo de leer tu reseña de Justice League. También revisé sus reseñas anteriores. Claramente llegaste buscando odiar la película y no le diste una oportunidad. A la gente le interesan las opiniones honestas. La tuya parece casi pagada." Ella compartió la captura junto con una respuesta.

Buenos dias. ¿Cómo le digo que me pagan por mis reseñas? Por mi empleador. Porque este es mi trabajo.

How do I tell him I do get paid for my reviews. By my employer. Because this is my job 🤪 — hannah woodhead (@thethirdhan) March 16, 2021

El crítico Jeffrey Zhang también denunció el acoso de los fans de Zack Snyder. Algo que ha ocurrido en redes sociales durante mucho tiempo.

Es triste ver a amigos y compañeros críticos atacados brutalmente con un lenguaje horrible por no gustar de Zack Snyder's Justice League, una película que me gustó a pesar de todas las probabilidades. Comportamiento repugnante y tóxico que, francamente, no es sorprendente.

Sad to see friends and fellow critics viciously attacked with horrific language for disliking #ZackSnydersJusticeLeague, a movie which I liked despite all odds. Disgusting and toxic behavior that is, frankly, not surprising. — Jeffrey Zhang (@strangeharbors) March 16, 2021

Zack Snyder's Justice League llega mañana 18 de marzo a la plataforma de HBO Max y cualquier cosa podría ocurrir. Los fans del director lo esperan con grandes expectativas, sin embargo, también hay quienes no tienen demasiada confianza en la propuesta y opinan que no alcanzará a ser tan satisfactoria como debería. Los pensamientos se encuentran divididos y la incertidumbre es innegable, pero tendremos que esperar hasta el lanzamiento oficial en la plataforma de streaming de Warner Bros. para tener una respuesta definitiva.

Por otro lado, la película ha obtenido una calificación no excelente, pero tampoco mala, por lo que podemos imaginar que se trata de una aventura sólida, algo que gustará mucho a los fans del cineasta. A diferencia del Universo Cinematográfico de Marvel, el Universo Extendido de DC no ha salido tan bien posicionado en la industria del entretenimiento, sin embargo, los superhéroes de Liga de la Justicia van encontrando su camino en la pantalla grande y cada día son mejore recibidos por los consumidores.

