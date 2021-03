Colin Trevorrow prepara película sobre magos de la Segunda Guerra Mundial con Benedict Cumberbatch

Los hechiceros son lo de hoy. No hace falta ver más allá del furor que causó WandaVision - 95% y su magia capaz de alterar la realidad. Afortunadamente, hay diferentes maneras de abordar temas similares y una historia que suena inverosímil pero está basada en la realidad es la de un ilusionista que, durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó al ejército británico a derrotar a los nazis. Esta será la siguiente película de Colin Trevorrow para la que ya tiene a Benedict Cumberbatch como protagonista.

De acuerdo con Deadline, Colin Trevorrow, quien estuvo a cargo de la trilogía de Mundo Jurásico - 71%, está desarrollando una película sobre el ilusionista Jasper Maskelyne, un hombre de la vida real que se unió al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial porque creía que sus habilidades serían de ayuda para ganar el conflicto. El filme estará basado en una novela de título War Magician, que tomará también la producción.

Para el papel principal, el director ha buscado a Benedict Cumberbatch, quien ya ha aceptado el papel. No hay más detalles sobre el elenco, pero la trama que reporta ese medio habla sobre un grupo de “magos” de África, Europa y Medio Oriente que se unen al intento de Maskelyne y de una agente de inteligencia militar para poner fin a los avances de los alemanes nazis a mediados del siglo pasado.

Trevorrow estuvo a cargo de los guiones para la trilogía de las nuevas películas de las prehistóricas bestias, aunque no dirigió la segunda parte Jurassic World: El Reino Caído - 58%, el realizador acaba de concluir, a finales del año pasado, la tercera y última entrega titulada Jurassic World: Dominion, la cual traerá de regreso a varios miembros del elenco de las películas originales que se derivaron del clásico Parque Jurásico - 93%.

Esta no es la primera vez que Cumberbatch interpreta a un mago. El actor es famoso por su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel como el Doctor Strange, el hechicero más poderoso de la Tierra. El británico justamente se encuentra filmando la secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Sam Raimi. Y se espera que siga formando parte de esa franquicia por muchos años más.

El director también iba a dirigir el Episodio IX de Star Wars antes de renunciar a tal proyecto luego de tener diferencias creativas con el estudio Lucasfilm, que eventualmente regresó con J.J. Abrams para hacer lo que se volvería Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. En cuanto a ilusionistas, quizás el mejor filme que hayamos visto hasta ahora sea El Gran Truco - 76% de Christopher Nolan con Christian Bale y Hugh Jackman.

Todavía no hay fecha tentativa de inicio de producción o de lanzamiento para War Magician, pero parece que, de concretarse, sería el siguiente filme de Cumberbatch lo que podría revelar un posible comienzo para finales de este año una vez que la esperada entrega del MCU quede terminada. Ese filme, en el que lo veremos junto a la Bruja Escarlata, llegará a cines en marzo de 2022 mientras que Jurassic World: Dominion tiene planeado estrenarse en junio de ese mismo año.

