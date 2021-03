Oscar 2021: tres mexicanos están nominados por El Sonido del Metal

El que no haya una película mexicana nominada a los premios Óscar 2021 no quiere decir que no existan mexicanos compitiendo por la codiciada estatuilla. Ese es el caso de tres sonidistas que fueron nominados en la categoría de Mejor Sonido por el aclamado filme Sound of Metal - 100% de Darius Marder, película que fue una de las que lideró el número de nominaciones que se anunciaron esta mañana para la ceremonia de abril.

Fue la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) quien confirmó que se trata de tres mexicanos, además ganadores del premio Ariel, los que fueron nominados por Mejor Sonido en los Óscar de 2021. Se trata de Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés. La organización fílmica de nuestro país aprovechó para felicitar por este mérito a los tres encargados del sonido de esa película.

Esta nominación, desafortunadamente, es la única que hay para México en la ceremonia que se realizará el mes que viene. El filme que había sido seleccionado para perseguir la categoría de Mejor Película Internacional fue Ya no estoy aquí - 100%, de Fernando Frías, y en la que también trabajó Couttolenc, la cual arrasó en los pasados premios Ariel con diez victorias. No obstante, ni esa ni la también favorita La Llorona - 80%a, de Jayro Bustamante y contendiente de Guatemala, lo consiguieron. El único filme latino que estará compitiendo es El agente topo de Chile, en la categoría de Mejor Documental.

En caso de que todavía no la vean, Sound of Metal - 100% es el relato de Ruben, joven baterista de una banda de metal que comienza a perder el oído. El hecho de perder el sentido del que depende su sustento, y en el que también se basa su relación amorosa con la cantante del grupo, le causa grandes problemas. El filme sigue su intento por adecuarse a un grupo de personas sordas que le enseñan a vivir sin la audición.

El mérito para los sonidistas del filme no es menor, pues el director Darius Marder hizo un excelente uso del sonido en la película para mostrar al público las dificultades que tiene el protagonista al quedarse sordo y lo utiliza también como barrera entre el personaje principal y los demás personajes, lo que le impide establecer sanas y productivas relaciones interpersonales. El trío de mexicanos son, de hecho, los favoritos para esta categoría.

Si bien son los únicos mexicanos nominados, eso no quiere decir que sean los únicos en haber trabajado en producciones que estarán siendo reconocidas próximamente. Por ejemplo, el animador mexicano Cruz Contreras, quien previamente había trabajado en Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, colaboró el año pasado en la animación de Más allá de la Luna - 65%, película de Netflix que está nominada a Mejor Película Animada. Él no fue nominado porque en esa categoría se hace mención del director y productor, pero formó parte del equipo que trajo esa historia a la pantalla.

Hoy Más Allá de la luna fue nominado al Oscar, no puedo estar más feliz de haber formado parte de este equipo tan trabajador y aguantador.

Sound of Metal - 100% fue una de las películas que más nominaciones obtuvo con un total de seis entre las que se encuentra Mejor Película y Mejor Actor para Riz Ahmed, intérprete que da vida al impaciente Ruben. El filme está disponible en Prime Video y lo pueden ver como parte de su catálogo de producciones originales. Haciendo clic aquí pueden suscribirse a esa plataforma por sólo $99 MXN al mes y decidir por ustedes mismos si el equipo mexicano se merece o no esa estatuilla dorada cuando tenga lugar su entrega el próximo 25 de abril.

