Actriz de Space Jam: A New Legacy ofrece US $100 mil por recuperar escena eliminada con Pepe Le Pew

No son pocas las caricaturas estrenadas en décadas pasadas que no se ajustan a las ideas del presente. En estos momentos, Pepe Le Pew es uno de los más señalados respecto al tema, el famoso zorro de Warner Bros. que en sus cortos no era capaz de dejar en paz a Penelope Pussycat, la gata que tan solo quería alejarse de él por su mal olor. Las escenas de Pepe en Space Jam 2 fueron eliminadas, pero una de las actrices de la película, Greice Santo, opina que las cosas no deben ser así. Ahora ofrece US $100 mil por recuperar el material. Para ella es muy importante que se vea el comportamiento acosador del personaje y que no sea tolerado.

La mala racha de Pepe Le Pew comenzó hace varios días, cuando un periodista de The New York Times escribió en un artículo de opinión: "Algunos de los primeros dibujos animados que recuerdo incluían a Pepe Le Pew, que normalizaba la cultura de la violación." Además agregó a otros famosos personajes a su texto: "Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento." En redes sociales comenzaron a aparecer publicaciones que exigieron la cancelación de Pepe y vaya que está ocurriendo, pues Warner decidió eliminar todas sus escenas de Space Jam 2 y aseguró que no tiene planes para el personaje en el futuro.

Trasciende que Greice Santo comparte una de las escenas eliminadas en Space Jam 2 con Pepe Le Pew. Todo transcurriría en una barra donde el zorro se desempeñaría como bartender, comenzaría a besar el brazo de Santo sin razón y ella, enfurecida, le daría una cachetada para quitárselo de encima. Es bien sabido que la actriz ha impulsado campañas contra la violencia doméstica, y es por eso que ahora está tan interesada en que la escena aparezca en la película. El medio informativo Uproxx reporta que Greice ofrece US $100 mil por el material eliminado; aquí sus declaraciones:

[Es] muy importante tener esta escena en una película para inspirar a las generaciones más jóvenes, y también a las generaciones mayores, para que podamos corregir ese comportamiento. Sentí que esta escena era una forma de mostrarles a los niños que este tipo de comportamiento es incorrecto.

Por supuesto que Warner no se quedó con los brazos cruzados y emitió un comunicado: "Es un delito que alguien solicite a otro que robe y distribuya la propiedad de Warner Bros." A lo que uno de los representantes de Santo declaró que "la actriz solo está interesada en pagarle a Warner Bros. por el metraje."

Las cancelaciones a personajes famosos de la cultura pop todavía se mantienen. Hace unos días nos enteramos de que Miss Piggy también se encontraba en el ojo de las redes sociales por sus muchos años de maltrato hacia la rana René; aparecieron múltiples publicaciones que pidieron dejar de prestar atención a la cerdita, pero muchos de sus fans también alzaron la voz y se inició la polémica. Lo mismo ha ocurrido con otros personajes como Speedy Gonzales y otros varios de los Looney Toons.

De una u otra manera, Space Jam: A New Legacy no incluirá a Pepe Le Pew en el metraje. Los señalamientos en contra del zorro acosador ya son demasiados y Warner no quiere meterse en más problemas con el público; la cinta se las arreglará sin él en el futuro, cuando llegue a las salas de cine el próximo 16 de julio. ¿Esta película será capaz de lograr lo que hizo Space Jam: El Juego del Siglo - 36%? La predecesora es una gran pieza de culto que no puede ser fácilmente superada por cualquiera.

